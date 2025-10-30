ANI inspeccionará zonas con alto riesgo de inundación en el Canal del Dique este 30 de octubre

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que este miércoles 30 de octubre, a las 10:00 de la mañana, realizará una inspección en el municipio de Santa Lucía, sur del Atlántico. La actividad busca revisar las zonas con mayor riesgo de inundación en el Canal del Dique, en cumplimiento de los compromisos asumidos durante el cabildo abierto del pasado 27 de septiembre.

Preocupación por la caseta 6

La visita técnica se originó tras un derecho de petición presentado por líderes comunitarios, quienes advirtieron sobre la situación de la caseta 6, ubicada en el kilómetro 4.880 del municipio de Santa Lucía. Según los denunciantes, la estructura y sus alrededores se encuentran en riesgo por la erosión y las variaciones del caudal del canal.

Otros puntos críticos en la región

Uriel Ávila, representante del Comité Defensores del Canal del Dique, también señaló la necesidad de intervenir otros sectores vulnerables como San Cristóbal (vía hacia la Ciénaga Rabón), Calamar, Soplaviento y Mathe. Estas zonas han sufrido históricamente afectaciones durante las temporadas de lluvias, lo que ha generado pérdidas materiales y riesgo para las comunidades ribereñas.

“Es muy importante que se intervengan estos puntos críticos cuanto antes, porque no queremos repetir lo que vivimos en 2010. En esa ocasión más de un millón y medio de personas del sur del Atlántico y norte de Bolívar resultaron afectadas. Hemos insistido en priorizar estas zonas de riesgo, pero lamentablemente no hemos visto voluntad por parte de las gobernaciones, que ni siquiera asistieron a las reuniones. Gracias a una tutela logramos que el Gobierno Nacional, la ANI y el consorcio escuchen nuestras preocupaciones y visiten la zona para visibilizar los problemas”, dijo.

Compromiso institucional

Con el recorrido, la ANI busca verificar el estado actual de las estructuras y definir posibles acciones conjuntas con autoridades locales y nacionales para mitigar el riesgo de inundaciones en el Canal del Dique, una de las obras hidráulicas más importantes y sensibles del Caribe colombiano.

Ávila agregó que esto es gracias a la unión de la comunidad para evitar posibles riesgos que afectarían a miles de familias.

“Somos las comunidades las que conocemos el territorio y sabemos dónde están los problemas. Esta ha sido una lucha de años, impulsada por nuestros pueblos para prevenir el riesgo. Por eso es tan importante la visita de hoy en Santa Lucía, una respuesta del Gobierno Nacional y la ANI a nuestra petición”, expresó.