Gerente general del Pereira revela el millonario valor de la nómina y explica la crisis económica. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Deportivo Pereira no encuentra salida a su crisis económica. Luego de perder dos partidos al no poder hacer uso de su nómina oficial y darse a conocer la salida del entrenador Rafael Dudamel, el Ministerio del Deporte anunció que se le abrirá un proceso administrativo sancionatorio, el cual podría terminar, de ser el caso, en la retirada del reconocimiento deportivo.

En medio de este panorama, Alejandro Rendón, gerente general del cuadro risaraldense, habló en W Radio sobre las medidas de emergencia que se han tomado al interior de la institución para mitigar levemente el retraso en el pago de salarios y dio claridad sobre el valor del costo mensual de la nómina.

Le puede interesar: Rafael Dudamel renunció al Deportivo Pereira; algunos jugadores también lo habrían hecho

Crisis económica en el Deportivo Pereira

“Todos tenemos diferentes formas de comunicarnos y hacer gestión. La obligación de nosotros está en trabajar para poner lo que adeudamos al día de hoy. La seguridad social se puso al día la semana pasada y en el transcurso de esta semana hemos hecho la gestión de unos recursos para abonar algunas quincenas a algunos jugadores”, dijo inicialmente el directivo.

En dicho sentido, la periodista Natalia Giraldo le preguntó a Rendón por pasar de los 1.600 millones de pesos de ganancias que tuvo el club en 2023, luego de la histórica participación en Copa Libertadores, a los 3.318 millones de pesos en pérdidas para el 2024.

También puede leer: Crisis en el Deportivo Pereira: protestas, amenazas y cese de actividades por falta de pagos

“Una cifra de 1.600 millones de pesos en utilidad es un mes de la nómina deportiva y administrativa del club. Hay que tener en cuenta de que hay momentos del torneo en el que no se reciben ingresos por ningún concepto”, respondió.

Y aclaró que otros clubes están pasando por lo mismo, solo que en el Deportivo Pereira la situación llegó a un punto de exposición bastante alto: “Que no sea pública y los jugadores no hayan decidido hacer lo que están haciendo en el Deportivo Pereira, no significa que otros clubes no pasen por la misma situación. Además, tengo una nómina de 1.600 millones de pesos mensuales en la parte deportiva”.

Entérese acá: Así está el Deportivo Pereira en la tabla de posiciones del fútbol colombiano