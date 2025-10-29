Crisis en el Deportivo Pereira: protestas, amenazas y cese de actividades por falta de pagos

Pereira

El Deportivo Pereira atraviesa una de las crisis más complejas de los últimos años. La falta de pagos a los jugadores derivó en un cese de actividades promovido por la plantilla profesional como forma de protesta ante los incumplimientos administrativos de la dirigencia, encabezada por Álvaro López Bedoya.

La situación ha generado un ambiente de tensión y descontento entre los hinchas, que han manifestado su rechazo hacia la actual administración. En las últimas horas, aparecieron pancartas y mensajes intimidatorios en diferentes vías de la ciudad, en los que se exige la salida del señor López Bedoya del club. Algunos de estos mensajes incluso habrían involucrado amenazas directas contra él y su familia.

La crisis administrativa ha tenido un impacto directo en lo deportivo. El equipo ya quedó eliminado, sin posibilidad de clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana; y en los últimos compromisos ha debido enfrentar los partidos con jugadores juveniles debido al paro de los futbolistas del plantel profesional.

Tanto el alcalde de Pereira, cómo el gobernador de Risaralda, expresaron públicamente su preocupación por la situación actual que afronta el equipo, a través de redes sociales el alcalde Mauricio Salazar, advirtió que, de continuar los malos manejos administrativos, retirará el patrocinio institucional para el próximo año.

Por su parte el gobernador Juan Diego Patiño, afirmó que el Deportivo Pereira merece estabilidad y grandeza dentro y fuera de la cancha.

🐺⚽️ Como Gobernador de Risaralda expreso mi preocupación por la situación que atraviesa el Deportivo Pereira. Como Gobierno Departamental hemos invertido $900 millones en patrocinio para fortalecer el turismo y respaldar al Grande Matecaña, símbolo de identidad y orgullo para… pic.twitter.com/jXjb6lzIfq — Juan Diego Patiño Ochoa (@PatinoJuanD) October 29, 2025

Se repite la historia con Álvaro López

Los antecedentes de mala administración de Álvaro López Bedoya se remontan al año 2012, cuando el Deportivo Pereira vivió una historia similar a la presente: deudas laborales, pérdida de puntos en el escritorio y sanciones del Ministerio del Deporte. Por lo anterior, el club se sometió a un proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades con el propósito de pagar las deudas cercanas a los 16 mil millones de pesos con sus acreedores, siendo el mayor acreedor la DIAN.

Sin embargo, volvió a incumplir y el 22 de julio de 2013 la Supersociedades anunció, a través del promotor, Alonso Acuña, la finalización de la etapa de reorganización. A partir de ese momento el caso del Deportivo Pereira pasó a manos de un juez, que dio inicio al proceso de liquidación y, a partir de ese momento, López Bedoya pasó a ser acreedor de la institución.

Durante más de ocho años, el agente liquidador, John Omar Candamil, no pudo llevar a feliz término la liquidación del equipo, por lo que en enero de 2023 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira ordenó la entrega de la institución a sus acreedores en un momento en el que Álvaro López Bedoya ya se había convertido en el máximo acreedor.

Dos años después, luego de haber recibido un equipo que por primera vez fue campeón, con su histórica participación en Copa Libertadores, alcanzando los octavos de final del torneo continental y con una de las hinchadas más importantes del país, Deportivo Pereira vuelve a vivir la pesadilla de hace más de una década.

Ante este complejo panorama, se hace un llamado a la calma y al respeto, las expresiones violentas y los mensajes intimidatorios solo agravan la crisis que hoy afecta al Deportivo Pereira.

Eso sí, el sol no se tapa con un dedo y lo que se requiere es una solución de fondo, tener un giro de 180 grados en lo administrativo, que se recupere la estabilidad financiera del club, el cumplimiento con el pago a los jugadores, obtener de nuevo la confianza de la hinchada y hacer verdaderamente grande, al Grande Matecaña.