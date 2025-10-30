Festivo con actividad deportiva: Cali vivirá carrera recreativa ‘Ingenio RUN 7K’ este 3 de noviembre

El próximo lunes festivo 3 de noviembre, las calles del sur de Cali serán escenario de una nueva jornada de deporte y bienestar con la ‘Ingenio RUN 7K’, una carrera que busca reunir a cientos de ciudadanos en torno a la actividad física, el disfrute y la vida saludable.

La iniciativa, hace parte del calendario de eventos recreativos que promueven la participación comunitaria y el uso positivo del tiempo libre en distintos sectores del Distrito.

Como parte de la preparación, el miércoles 29 de octubre a las 8:00 a.m. se desarrollará una jornada especial en el Parque El Ingenio, donde los asistentes podrán realizar una clase activa y recibir sus pines de inscripción. Aquellos que no puedan asistir ese día, tendrán la opción de reclamarlos posteriormente mediante las redes sociales oficiales de la entidad.

¿Qué debo saber?

Punto de salida y llegada: carrera 83 con calle 14.

carrera 83 con calle 14. Hora de apertura de corrales: 5:30 a.m.

5:30 a.m. Calentamiento general: 6:00 a.m.

6:00 a.m. Inicio de la carrera: 6:30 a.m.

6:30 a.m. Entrega de kits: sábado 1 de noviembre, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en el Coliseo de Hockey Miguel Calero.

Los participantes que reclamen el kit en nombre de otra persona deberán presentar una autorización escrita y copia de la cédula del titular.

La ‘Ingenio RUN 7K’ no solo es una competencia, sino una experiencia que busca reforzar la unión ciudadana y promover estilos de vida saludables. Este evento hace parte de la estrategia distrital “Así recuperamos Cali”, que promueve la convivencia y el bienestar a través del deporte y la recreación.