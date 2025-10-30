Festivo con actividad deportiva: Cali vivirá carrera recreativa ‘Ingenio RUN 7K’ este 3 de noviembre
Se realizará una jornada de preparación previa a la carrera, donde además se hará la entrega oficial de los pines de inscripción.
El próximo lunes festivo 3 de noviembre, las calles del sur de Cali serán escenario de una nueva jornada de deporte y bienestar con la ‘Ingenio RUN 7K’, una carrera que busca reunir a cientos de ciudadanos en torno a la actividad física, el disfrute y la vida saludable.
La iniciativa, hace parte del calendario de eventos recreativos que promueven la participación comunitaria y el uso positivo del tiempo libre en distintos sectores del Distrito.
Más información
Como parte de la preparación, el miércoles 29 de octubre a las 8:00 a.m. se desarrollará una jornada especial en el Parque El Ingenio, donde los asistentes podrán realizar una clase activa y recibir sus pines de inscripción. Aquellos que no puedan asistir ese día, tendrán la opción de reclamarlos posteriormente mediante las redes sociales oficiales de la entidad.
¿Qué debo saber?
- Punto de salida y llegada: carrera 83 con calle 14.
- Hora de apertura de corrales: 5:30 a.m.
- Calentamiento general: 6:00 a.m.
- Inicio de la carrera: 6:30 a.m.
- Entrega de kits: sábado 1 de noviembre, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en el Coliseo de Hockey Miguel Calero.
Los participantes que reclamen el kit en nombre de otra persona deberán presentar una autorización escrita y copia de la cédula del titular.
La ‘Ingenio RUN 7K’ no solo es una competencia, sino una experiencia que busca reforzar la unión ciudadana y promover estilos de vida saludables. Este evento hace parte de la estrategia distrital “Así recuperamos Cali”, que promueve la convivencia y el bienestar a través del deporte y la recreación.