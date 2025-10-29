Cali vivirá un puente festivo lleno de libros, voces y cultura

Autores de Colombia se darán cita este fin de semana en la Feria Internacional del Libro de Cali.

La décima edición de la Feria Internacional del Libro de Cali, FIL Cali 2025, se prepara para vivir su esperado “puente literario” con una agenda cargada de autores reconocidos, homenajes, charlas, talleres y actividades especiales para celebrar la literatura y la cultura.

“Es un espacio gratuito, abierto y para todos, donde la literatura se toma el corazón de la ciudad”, señaló Paola Guevara, directora de la Feria.

El evento se desarrollará de 10am. a 8pm. en el Bulevar del Río y el Paseo Bolívar.

Homenajeado

En su décimo aniversario, FIL Cali 2025 rinde homenaje a Colombia, destacando a sus escritores, editoriales y proyectos culturales. Esta versión reúne más de 1 mil invitados nacionales, 150 expositores y 839 actividades distribuidas entre Cali y el Valle del Cauca.

Entre las figuras destacadas que participarán en el “puente literario” se encuentran Mario Mendoza, Óscar Naranjo, Pepe Zuleta, Dora Glottmann, Pilar Lozano, Ayda Luz Valencia, Humberto de la Calle, Carolina Sanín, Manolo Bellón, Mabel Lara, entre otros.

Sábado 1 de noviembre

La jornada abrirá con el conversatorio “Leer a Colombia más allá de Cien Años de Soledad, La Vorágine y María” a cargo de Federico Díaz Granados y Miguel Ángel Manrique.

El escritor Luis Carlos Castillo presentará su obra “Bandolerismo en Colombia”, publicada por la Universidad del Valle, mientras que Mario Mendoza compartirá con sus lectores en un evento especial en el Hotel Spirito.

Entre otros invitados del día se encuentran el general Óscar Naranjo con su libro “Liderazgo auténtico”, José Zuleta con “Sol bajo la lluvia” y Pilar Lozano, quien llevará al público infantil su libro “Los viajes, la historia y la abuela”.

Domingo 2 de noviembre

Estará dedicado a la memoria literaria y cultural del país. Habrá un recital en homenaje a Matilde Espinosa, Maruja Vieira, Dora Castellanos y Meira Delmar. Además, se celebrará la premiación del IV Concurso para Jóvenes Andrés Caicedo.

Entre las presentaciones más esperadas están las de Ayda Luz Valencia con su libro “Posesiones”, Maleja Bestial con “Mi cocina sabe a Colombia” una recopilación de recetas tradicionales y Mabel Lara con “Pelo libre, alma libre”.

Lunes 3 de noviembre

El último día de la Feria ofrecerá una agenda diversa que combina literatura, música y reflexión. El conversatorio “Entre pentagramas y páginas” reunirá a Manolo Bellón, Federico Díaz Granados y Mauricio Guerrero para hablar sobre los vínculos entre la música y la literatura.

La periodista y poeta Edna Liliana Valencia presentará su obra “La diáspora perdida”, un viaje entre poesía y memoria afrodescendiente. Por su parte, Manolo Bellón recibirá un homenaje por su trayectoria entre discos, libros y memorias.

Espacios para toda la familia

Además de la programación académica, FIL Cali 2025 ofrecerá una amplia zona infantil con talleres, lecturas en voz alta y actividades de creatividad. El sábado se celebrará el cumpleaños de Hello Kitty, mientras que el lunes habrá talleres de manga, kimono y origami japonés.

Halloween también tendrá su lugar con actividades temáticas, lecturas y concursos literarios para todas las edades.