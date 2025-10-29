Capturado otro disidente de las Farc vinculado en atentado terrorista a la Base Aérea

En una operación desarrollada en las últimas horas, tropas de la Tercera Brigada del Ejército, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de un cabecilla del GAO-r Jaime Martínez en el sur de Cali.

El detenido fue identificado como alias “Ramiro”, presunto líder de las redes de apoyo de la estructura residual, señalado de participar en los ataques terroristas registrados en Jamundí y Cali, y en la planeación del atentado contra la base militar de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, EMAVI.

Según información del Ejército, el capturado, de 34 años, tendría más de cinco años de trayectoria criminal dentro de la organización, participando en la planeación y ejecución de acciones terroristas, así como en actividades de extorsión y reclutamiento de menores en barrios del suroriente de Cali.

La captura se produjo en vía pública, luego de un seguimiento a las posibles rutas utilizadas por esta estructura para movilizarse y coordinar nuevos ataques contra unidades militares.

Golpe a las disidencias

En el procedimiento fueron incautadas dos armas cortas, municiones, un artefacto explosivo listo para su detonación y cuatro teléfonos celulares.

Todo el material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los capturados.

Las autoridades destacaron que este resultado representa un golpe estratégico a las redes de apoyo del GAO-r Jaime Martínez, estructura que ha venido siendo señalada por su participación en atentados contra la Fuerza Pública y la población civil en el suroccidente del país.