Colombianos tendrán más días libres para disfrutar el Mundial 2026: Esta es la razón

El próximo Mundial de Fútbol está cada día más cerca de dar inicio, la cita mundialista se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio, siendo esta edición, la más larga de la historia, por lo menos hasta ahora, debido al incremento de países participantes, pasando de 32 en Qatar 2022 a 48 en Norteamérica 2026.

El certamen, que por primera vez se jugará en tres países, siendo estos Estados Unidos, México y Canadá, coincide con una época del año en la que el calendario colombiano le sonreirá a los aficionados, pues contarán con más tiempo disponible para disfrutar del magno evento; ya sea en casa o vacacionando.

Junio y julio, meses con más festivos del calendario laboral

Colombia es uno de los países con más días festivos del mundo, y junio y julio están entre los meses más generosos en materia de descanso. En 2026, mientras se dispute la primera fase y las rondas finales del Mundial, habrá al menos cuatro festivos nacionales, sin contar los fines de semana.

De acuerdo con el calendario oficial, los festivos que coinciden con la cita mundialista serán los siguientes:

Lunes 15 de junio: Corpus Christi (trasladado por la Ley Emiliani).

Corpus Christi (trasladado por la Ley Emiliani). Lunes 22 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.

Sagrado Corazón de Jesús. Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

San Pedro y San Pablo. Lunes 20 de julio: Independencia de Colombia.

Esto significa que, en total, los colombianos tendrán cuatro fines de semana largos dentro del periodo del Mundial, una coincidencia perfecta para quienes planean seguir los partidos o programar actividades de descanso, viajes o reuniones con amigos y familia.

Más tiempo libre para disfrutar los partidos

La expectativa por la participación de la ‘tricolor’ es alta. A la espera del fixture oficial, muchos de los encuentros podrían coincidir con los días de descanso del calendario, lo que facilitaría que los hinchas puedan ver los partidos sin interferir con sus jornadas laborales.

Además, muchas empresas y entidades suelen flexibilizar horarios durante el Mundial, especialmente cuando juega la Selección Colombia, permitiendo que los trabajadores sigan los encuentros desde sus oficinas o con permisos especiales. Con los festivos en medio, el ambiente futbolero se sentirá con más fuerza.

Turismo y economía, los grandes beneficiados

Los días festivos durante el Mundial también representan una oportunidad para el sector turístico y gastronómico del país. Hoteles, bares y restaurantes suelen reportar aumentos de afluencia durante los grandes eventos deportivos, y el hecho de que haya varios “puentes” en medio del torneo podría potenciar la economía local.

Los destinos más visitados en los fines de semana largos, como Eje Cafetero, Cartagena, Santa Marta y Santander, podrían registrar un incremento en las reservas y desplazamientos, ya que muchos aprovecharán para viajar y ver los partidos en compañía.

De igual forma, los comercios, centros comerciales y plataformas digitales relacionadas con el entretenimiento deportivo también proyectan un aumento en ventas, impulsado por la combinación de fútbol y descanso.

Una coincidencia perfecta para los fanáticos del fútbol

El Mundial 2026 será especial por varias razones: contará con 48 selecciones, se jugará en 16 ciudades de América del Norte y tendrá una duración más extensa que las ediciones anteriores. Para los colombianos, la coincidencia con los días festivos nacionales es una oportunidad ideal para disfrutar al máximo el evento sin descuidar sus obligaciones laborales.

En total, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, habrá cuatro fines de semana largos y casi 40 días de fútbol. Así, el calendario no solo favorecerá a quienes esperan ver cada partido, sino también a los sectores que se benefician del ambiente mundialista.