Mundial 2026: ¿es mejor comprar primero los tiquetes de viaje o las entradas a los partidos?

La Selección Colombia certificó su clasificación a la próxima Copa del Mundo luego de derrotar 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, compromiso válido por la fecha 17 de las Eliminatorias CONMEBOL y que se disputó el pasado jueves.

Es por esta razón que muchos aficionados colombianos han comenzado a planificar su viaje a Estados Unidos, México y Canadá, con el propósito de seguir al equipo en las sedes en donde finalmente termine jugando, esto se decidirá tras el sorteo que se llevará a cabo en Washington el próximo 5 de diciembre.

A falta de casi tres meses para el sorteo y con la primera fase de venta de boletas próxima a empezar, los colombianos se preguntan qué es más conveniente, si comprar los tiquetes aéreos primero o las entradas a los partidos.

¿Es mejor comprar primero los tiquetes de viaje o las entradas a los partidos?

Con base en la experiencia vivida en el Mundial de Qatar 2022 y otros eventos deportivos pasados, entre más tiempo de anticipación haya a la hora de comprar los tiquetes aéreos, más económicos serán, no obstante, puede ser un riesgo debido a que a día de hoy se desconocen las sedes en las que jugará Colombia, esto se sabrá el 5 de diciembre, fecha en la que, inevitablemente, los precios se dispararán en consecuencia de la demanda.

En este sentido, asegurar las entradas sería una opción mucho más viable, pues la primera fase de venta inicia este miércoles 10 de septiembre, aunque será exclusiva para clientes VISA, mientras que para el público general, se habilitará a finales de octubre, allí, los aficionados podrán hacer una solicitud formal para seguir a su país, teniendo prioridad si cuenta con la nacionalidad, por ejemplo, si un colombiano solicita entradas para seguir a la selección de Portugal, tendrá una menor probabilidad de salir favorecido en el sorteo, mientras que si envía para seguir a la ‘tricolor’, es más probable que tenga el acceso.

Además, la FIFA, al igual que sucedió en Qatar 2022 y el reciente Mundial de Clubes de Estados Unidos, contará con una plataforma oficial de reventa, por lo que si usted adquiere boletas para el Mundial y al final no puede asistir por alguna razón, puede recuperar su dinero fácilmente poniendo en venta sus entradas mediante esta plataforma, eso sí, debe tener en cuenta que la entidad deportiva cobrará un 10% de regalías, o por lo menos este fue el caso en Qatar.

¿En qué momento debería comprar mi tiquete aéreo?

Si realiza la compra antes del sorteo: Teniendo en cuenta la inevitable subida de precios a partir de diciembre, si toma la decisión de comprar sus tiquetes aéreos con base en priorizar la economía , la recomendación sería elegir el punto central entre los tres países , es decir, comprar un vuelo a Estados Unidos, preferiblemente a Miami o Atlanta , siendo estas dos ciudades las sedes más centrales entre el resto de ciudades, ya sean estadounidenses, mexicanas o canadienses.

¿Qué pasa si no salgo favorecido en el sorteo de la FIFA?

Para la fase 2 de preventa de entradas al Mundial, el usuario puede solicitar entradas para seguir a su selección u otras selecciones, sin embargo, está la posibilidad de que no salga favorecido, en este caso, tendrá que esperar a la fase 3 de venta, en la que los usuarios puede comprar las boletas a los partidos que deseen, - aunque estas tienen una mayor demanda -.

Si no logra adquirir sus entradas en ninguna de estas fases, la única opción restante es revisar frecuentemente la plataforma para ver si se habilitan más entradas, o estar atento a la plataforma de reventa.