La Selección Colombia asciende en el Ranking FIFA: ¿Está cerca de ser cabeza de grupo en el Mundial?

Este viernes se llevó a cabo la penúltima actualización del Ranking FIFA previo al sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El escalafón es clave para determinar qué selecciones se ubicarán en el bombo 1 y, por ende, serán cabezas de grupo en la Copa del Mundo.

La Selección Colombia, tras golear 4-0 a México y empatar 0-0 con Canadá, ascendió una posición en el escalafón, desplazando precisamente a uno de sus rivales de turno en la pasada fecha FIFA, la selección mexicana.

Colombia ahora se ubica en la casilla 13 del escalafón mundial con 1692.1 puntos, quedando a un poco más de 12 puntos de la undécima posición, la cual ahora tiene Alemania, quien descendió tres puestos.

Nuevo líder

En esta última actualización, el Ranking tuvo modificaciones importantes en sus primeras posiciones, puesto que España ascendió al primer lugar y Francia al segundo, cayendo dos posiciones Argentina, vigente campeón del mundo, y ahora tercero.

Inglaterra, única selección europea clasificada al Mundial del 2026 a la fecha, se mantuvo en la cuarta posición; mientras que Portugal pasó de la quinta a la sexta plaza, desplazando a Brasil.

¿Qué necesitaría Colombia para ser cabeza de serie en el Mundial?

Teniendo en cuenta que Estados Unidos, México y Canadá son cabezas de grupo en la Copa del Mundo del 2026 garantizados al ser anfitriones, la Selección Colombia debería terminar noveno para asegurarse un lugar en el bombo 1 fijo.

De terminar décimo o undécimo, deberá esperar que alguna de las selecciones que esté por delante no vaya al Mundial o lo haga en la vía del repechaje, como es el caso por ahora de Italia, que figura décimo en el escalafón, pero de ir a la repesca, no será tenido en cuenta en el sorteo de la fase de grupos del Mundial.

¿Cuáles son los próximos amistosos de la Selección Colombia?

Por ahora, la Selección Colombia solo cuenta con un partido amistoso confirmado para la próxima fecha FIFA. El 15 de noviembre se medirá a Nueva Zelanda en el Chase Stadium de La Florida, el otro juego programado, ante Nigeria el 18 de noviembre, no podrá ser disputado debido a que los africanos disputarán el repechaje de su Confederación.

Así está el Ranking FIFA