FIFA abre venta de segunda fase de boletas para el Mundial 2026: ¿cuánto cuestan y cómo comprar?

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) activó el periodo de solicitud para la segunda fase de boletas del Mundial 2026, que se extenderá hasta principios de junio. Este proceso, que funciona principalmente como un sorteo aleatorio, es la puerta de entrada para que los hinchas de todo el mundo, incluyendo a la masiva y apasionada fanaticada colombiana, puedan aspirar a vivir el espectáculo en los estadios.

Sin embargo, los aficionados deben prepararse para una novedad crucial que marca esta edición: el sistema de precios dinámicos. Esta estrategia, implementada por primera vez en la historia de los mundiales, ajusta el costo de las entradas en tiempo real basándose en la oferta y la demanda.

Esto significa que el precio de una boleta para un partido específico puede aumentar significativamente mientras más personas intenten comprarla, una situación que ya se vivió durante la preventa exclusiva para tarjetahabientes VISA.

¿Cuánto cuesta una boleta para el mundial?

La ilusión de ver en vivo a la Tricolor o a las grandes estrellas del fútbol mundial tiene un valor que requiere una cuidadosa planificación financiera. Mientras que en la primera fase los precios partieron desde los 60 USD, la FIFA ha estructurado sus tarifas en cuatro categorías, con un tope que asombra.

Para un partido de la fase de grupos de la Selección Colombia, los aficionados pueden encontrar boletas en un rango de:

Categoría 4 (La más económica): 82 USD (aproximadamente 315.000 pesos colombianos).

82 USD (aproximadamente 315.000 pesos colombianos). Categoría 3: 167 USD (aproximadamente 642.000 pesos).

167 USD (aproximadamente 642.000 pesos). Categoría 2: 362 USD (aproximadamente 1′392.000 pesos).

362 USD (aproximadamente 1′392.000 pesos). Categoría 1 (La más premium): 482 USD (aproximadamente 1′853.000 pesos).

Estos valores escalan en cada fase eliminatoria. La gran final, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York/New Jersey, tiene un precio tope oficial de 6.730 USD para la Categoría 1, lo que equivale a casi 26 millones de pesos colombianos. Para ponerlo en perspectiva, adquirir esta entrada tiene un costo similar al de un automóvil nuevo de gama media en el mercado colombiano, o representa casi 14 años de trabajo para una persona que devengue un salario mínimo mensual.

Pero la historia no termina ahí. Durante la fase de preventa, la aplicación del modelo de precios dinámicos llevó a que algunas entradas para la final alcanzaran cifras estratosféricas, reportándose transacciones de hasta 57.500 USD (más de 221 millones de pesos), un claro indicio de la feroz demanda que rodea a este torneo.

Link para comprar boletas mundial 2026

Para no quedarse fuera, es fundamental seguir al pie de la letra el proceso establecido por la FIFA. Caracol Radio le explica cómo hacerlo:

Registro en la Plataforma Oficial: Diríjase al sitio web oficial de la FIFA para la venta de entradas: FIFA.com/tickets. Si ya tiene una cuenta desde la primera fase, puede iniciar sesión. Si es nuevo, deberá crear un perfil con sus datos personales. Navegar a la Sección de Boletos: Una vez dentro de su cuenta, busque y seleccione la opción “Apply for Tickets” o “Solicitar Boletos”. Seleccionar sus Preferencias: Este es el paso clave. Deberá especificar detalladamente a qué partidos desea asistir, indicando la ronda (fase de grupos, octavos de final, etc.), el equipo de su preferencia (por ejemplo, Colombia) y las sedes de su interés. Completar la Solicitud: Añada toda la información requerida, incluyendo su dirección de facturación y código postal. Es en este momento donde debe registrar un método de pago válido (tarjeta de crédito o débito internacional). Importante: Registrar su tarjeta no implica un cargo inmediato, sino que este se realizará únicamente si su solicitud es exitosa en el sorteo.

Una vez cerrado el periodo de solicitudes, la FIFA realizará un sorteo aleatorio para asignar las entradas disponibles. Los aficionados seleccionados serán notificados y se procederá al cobro en su medio de pago registrado. Si no resulta favorecido en esta etapa, la FIFA ha anunciado que habrá una venta directa, primero-come-primero-serve, más adelante.

Colombia es de los países que más compran boletas

El fervor cafetero por el fútbol tiene un reflejo contundente en las estadísticas de la FIFA. La entidad confirmó que, durante la primera fase de ventas, se recibieron solicitudes de 212 países y territorios, con una demanda liderada, como es natural, por las naciones anfitrionas: Estados Unidos, Canadá y México. No obstante, Colombia se consolidó dentro del Top 10 global de países con más peticiones de boletas, demostrando una vez más su pasión desbordada y su intención de viajar para apoyar a su selección.

Este dato contrasta con el esfuerzo económico que representa para un aficionado colombiano frente a uno de los países organizadores. Mientras que un estadounidense promedio podría destinar menos del 10% de su ingreso mensual para una boleta de fase de grupos, un colombiano podría estar invirtiendo más de una quinta parte de su salario para el mismo acceso.