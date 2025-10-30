CNE dice que Registraduría es la facultada para decidir si permite a Daniel Quintero recoger firmas

Colombia

La oficina jurídica del Consejo Nacional Electoral, encabezada por Plinio Alarcón Buitrago, respondió a la solicitud que había hecho el registrador nacional Hernán Penagos “ante las dudas jurídicas”, para determinar si Daniel Quintero podía inscribir su comité para recoger firmas que le permitan ser candidato presidencial.

En esta respuesta, el CNE se abstiene de pronunciarse de fondo sobre la eventual inhabilidad de Quintero. Simplemente dan traslado de competencia y ratifican que es la propia Registraduría la encargada de decidir si se le permite acceder a este mecanismo de firmas.

“El asunto materia de consulta es competencia del registrador nacional del Estado Civil o del registrador delegado en lo electoral”, expresó Alarcón en la misiva, citando el “artículo tercero: competencia para el registro del comité inscriptor de candidaturas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco”.

Ante este pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, considera Quintero que ya no habría motivos para no permitirle su participación: “Después de este fallo del CNE esperamos que la Registraduría no busque más excusas para evitar mi inscripción como candidato a la Presidencia de la República”.

Hasta el momento el registrador nacional Hernán Penagos ni ningún alto funcionario de la Registraduría se han pronunciado en público sobre esta carta del CNE y el futuro político del exalcalde de Medellín.