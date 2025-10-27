Registraduría remitirá al CNE solicitud de inscripción por firmas de Daniel Quintero

Colombia

En la mañana de este lunes y tras las consultas del Pacto Histórico, el exalcalde de Medellin, Daniel Quintero, anunció que se inscribirá por firmas, a través del comité ‘Reset Total Contra el Narco y los Corruptos’, para ser candidato a la Presidencia en las elecciones de 2026.

“Hoy inscribiré mi comité de firmas a la Presidencia de la República: Reset Total Contra el Narco y los Corruptos. Será una campaña independiente, sin partidos ni jefes políticos”.

A propósito desde la Registraduría informaron que la solicitud de inscripción de Quintero será remitida la Consejo Nacional Electoral con el objetivo de evaluar su viabilidad debido a los conceptos que indican que estaría inhabilitado para las elecciones de 2026.

“Lo que hará la Registraduría es trasladar esa solicitud al Consejo Nacional Electoral que es el órgano de inspección y vigilancia de los partidos y organizaciones políticas, para que le digan a la Registarduría si hay lugar o no a tramitar esa solicitud, por ejemplo de firmas o de inscripción para cualquier otro proceso”, aseguró el registrador nacional, Hernán Penagos.

¿Cuál es el plazo de inscripción de firmas?

Los aspirantes a la Presidencia de la República que buscan conseguir un aval a través de la recolección de firmas tienen plazo hasta el próximo 17 de diciembre para presentar más de 635 mil firmas válidas ante la Registarduría.

Ahora, también hay que señalar que el plazo máximo de inscirpción de los comités de recolección de firmas es en tres semanas, el 17 de noviembre. En caso de que Daniel Quintero logre inscribirse, contaría con cerca de un mes y dos semanas para obtener las firmas necesarias.

Según informaron desde la campaña de Quintero y pese a esta decisión de la Registarduría, hasta el momento la inscripción se llevaría a cabo en la mañana de este mañana de este martes 28 de octubre.