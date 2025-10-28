“Hay un plan en marcha para que no podamos participar de estas elecciones presidenciales”: Quintero

Colombia

Sobre las 10:30 de la mañana de este martes 28 de octubre, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero acudió a la sede principal de la Registraduría Nacional para inscribir su comité recolector de firmas para poder ser candidato presidencial. Sin embargo, este trámite no se pudo llevar a cabo por dos razones.

La primera, como lo cuestionó el propio Quintero, se debe a que ni el registrador nacional Hernán Penagos, ni el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, se encontraban presencialmente en la Registraduría, sino que estaban en agenda regional, y son ellos los únicos autorizados para este proceso.

“Me parece una leguleyada tremenda, pero también habla mucho de qué pasa en Colombia. Entonces el registrador no está, el delegado no está, y entonces no hay inscripción, y entonces no hay con quién hablar. Si a un candidato presidencial le toca devolverse para su casa a poner una tutela, imagínense qué le pasa a los colombianos cuando vienen a hacer un trámite”, dijo el exalcalde.

Quintero criticó que “nosotros enviamos correo electrónico pidiendo reunión desde la semana pasada para las 2 de la tarde de ayer, luego dijimos que veníamos acá y nos dijeron al principio que sí y luego que el registrador ya no iba a estar. Luego le escribí al mismo registrador a través de su celular y no respondió. Lo que quiere decir esto es que hay un plan en marcha para que no podamos participar de estas elecciones presidenciales”.