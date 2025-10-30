La Unidad Hospitalaria de Castilla cerrará temporalmente sus servicios por obras de modernización

Medellín, Antioquia

La E.S.E. Metrosalud anunció que adelantará obras de mejoramiento en la Unidad Hospitalaria Castilla, ubicada en el noroccidente de Medellín, como parte del plan de renovación de la red pública de salud. Estas intervenciones implicarán cierres temporales en algunos servicios asistenciales.

De acuerdo con la entidad, el área de urgencias suspenderá su atención entre el 10 y el 24 de noviembre, mientras que los servicios de laboratorio y rayos X permanecerán cerrados del 18 de noviembre al 10 de diciembre. Estas obras buscan fortalecer las condiciones de infraestructura, seguridad y confort del centro médico, que atiende a más de 66.000 usuarios.

Metrosalud informó que durante este periodo se implementará un plan de contingencia para garantizar la continuidad en la atención. Los pacientes que requieran servicios de urgencias podrán dirigirse a las unidades hospitalarias Doce de Octubre y Santa Cruz, donde se reforzarán los equipos médicos.

“Para poder llevar a cabo este proceso, desplegaremos todo un plan de contingencia que permitirá mantener la continuidad en la atención de los pacientes y la operatividad de los servicios prioritarios”, explicó el subgerente de la Red de Servicios de Metrosalud, Javier Antonio Gutiérrez Rodas.

Además señaló que se mantendrán operativos servicios como odontología, vacunación, laboratorio clínico y atención prioritaria en las áreas no intervenidas.

La entidad reiteró que este cierre es temporal y necesario para avanzar en la modernización de la red hospitalaria pública de Medellín. Asimismo, pidió comprensión a los usuarios mientras se ejecutan las obras.