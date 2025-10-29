Sobrevuelos con drones y enfrentamientos entre grupos armados tienen en alerta a Yondó

Yondó, Antioquia

En el municipio de Yondó, Magdalena Medio antioqueño, las autoridades mantienen una alerta por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, que estarían realizando sobrevuelos con drones en la vereda San Francisco.

La situación ha generado temor y confinamientos entre los habitantes de la zona rural, quienes denuncian que no pueden salir de sus viviendas ante el aumento de los combates y el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado.

No es la primera vez que se registra este tipo de alerta en el municipio. En agosto pasado, la Alcaldía de Yondó denunció la presencia de drones sin autorización sobre el casco urbano y el hallazgo de un cartel con mensajes alusivos a las disidencias de las Farc, lo que encendió las alarmas de las autoridades locales.

Al tenso panorama se suma el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la zona, hecho que es investigado por las autoridades para determinar las circunstancias y responsables del crimen, que ha generado zozobra en la comunidad.

Refuerzo de seguridad en Yondó

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió que esta disputa territorial entre grupos al margen de la ley exige una mayor ofensiva militar en la región.

“Tienen como único propósito disputarse rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Se requieren acciones decididas por parte de la fuerza pública para contrarrestar estas situaciones”, señaló el mandatario departamental.

El Ejército Nacional confirmó su presencia en el área con el objetivo de restablecer el control territorial y garantizar la seguridad de la población civil, mientras las autoridades locales insisten en la necesidad de reforzar las operaciones de seguridad ante la persistencia del conflicto armado en el Magdalena del departamento de Antioquia.