Autoridades investigan sobrevuelos de drones e instalación de cartel de disidencias Farc en Yondó

Yondó, Antioquia

Reportes de sobrevuelos de drones sobre el casco urbano y el hallazgo de un cartel con mensajes alusivos a las disidencias de las Farc en el municipio de Yondó encendieron las alarmas de las autoridades en el Magdalena Medio antioqueño.

De acuerdo con el alcalde, Yerson Ariza, hacia las 8:00 p. m. y nuevamente a las 11:30 p. m. del lunes 25 de agosto, la Fuerza Pública detectó entre tres y cuatro drones sobrevolando diferentes sectores del área urbana. Lo inquietante, señaló el mandatario, es que no existe registro de autorización para el uso de estos equipos por parte de empresas privadas o particulares en la zona.

“No deja uno de preocuparse por la situación, pues es un hecho que no se había presentado acá en el municipio, pues estos sobrevuelos, estos drones, pues no se ha no se había presentado, y eso causa, pues esa preocupación, más que todo en las autoridades, porque todavía no se ha podido identificar con qué objetivo se hacían estos sobrevuelos, y la procedencia de estos aparatos sobre qué intención tenían”, detalló el mandatario.

De manera simultánea, en el puente que une a Yondó con el municipio de Barrancabermeja, Santander, fue instalado un cartel con mensajes en los que se hacía alusión a las disidencias de las Farc. El material fue retirado por las autoridades y quedó bajo custodia para las investigaciones correspondientes.

Refuerzo en seguridad

Los dos sucesos, ocurridos en la misma noche, generaron zozobra en la población y llevaron a que se adoptaran medidas de refuerzo en materia de seguridad. Por esto, se realizó un Consejo de Seguridad extraordinario en el que se anunció el incremento del pie de fuerza en el casco urbano y en las veredas aledañas, el fortalecimiento de los controles en las vías de acceso y un monitoreo constante para prevenir cualquier acción de los grupos armados en esta zona estratégica del Magdalena Medio.

Con estas decisiones, las autoridades buscan transmitir un mensaje de tranquilidad a la comunidad y, al mismo tiempo, garantizar que los recientes hechos no se conviertan en una estrategia de intimidación por parte de los grupos armados ilegales que hacen presencia en la región.