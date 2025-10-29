Prisa Media promueve debate sobre creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás

Rionegro, Antioquia

El Oriente Antioqueño, consolidado como un polo estratégico de inversión y productividad en el país, vivió una jornada clave en el debate sobre la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. El evento, promovido por Prisa Media en alianza con la Gobernación de Antioquia, reunió a autoridades departamentales, alcaldes de la subregión, empresarios, gremios y académicos.

El encuentro se llevó a cabo el 29 de octubre y sirvió como espacio de reflexión frente a la consulta popular que decidirá si los municipios de Rionegro, El Retiro, La Ceja, Guarne, El Carmen de Viboral, La Unión, San Vicente Ferrer y El Santuario conforman esta figura de integración regional.

Gobernación y Cámara de Comercio plantearon la visión

La apertura estuvo a cargo de Alejandro Santos Rubino, director de contenidos de Prisa Media, y el director de planeación Eugenio Prieto Soto, quien defendió la necesidad de consolidar un modelo que articule la planificación conjunta de la subregión.

Posteriormente, Camila Escobar, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, destacó el papel de la región como pilar estratégico de desarrollo, competitividad y atracción de inversión en el país.

Líneas de discusión

Durante la conversación central, se abordaron temáticas como la coordinación municipal, la articulación en infraestructura vial y servicios básicos, la protección del suelo agrícola y de las áreas de reserva, así como la importancia de construir una marca región que potencie la atracción de inversión y turismo.

Uno de los puntos más resaltados fue la importancia de garantizar la participación ciudadana en la gobernanza metropolitana, de manera que la planificación no afecte la autonomía de los municipios, sino que sume capacidades y recursos en beneficio de toda la subregión.