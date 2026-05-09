Atacaron con explosivos al ejército en Salgar, Antioquia

Salgar- Antioquia

En una vía terciaria que conecta a la población de Salgar con el municipio de Betulia en el suroeste de Antioquia, le detonaron una carga explosiva a un camión que transportaba militares en la vereda Bellavista.

Según el alcalde de Salgar, Víctor Maya, el ataque contra los uniformados en un sector conocido como La Troya cerca del área urbana y el mandatario indica que la situación está en desarrollo, pero que por ahora hay dos militares heridos.

La Cuarta Brigada del Ejército asegura que en el ataque con explosivo realizado por la subestructura Edwin Román Velásquez Valle no se reportan soldados heridos y solo uno con una esquila que no le genera lesiones.

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