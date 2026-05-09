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09 may 2026 Actualizado 02:53

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Medellín

Atacaron con explosivos al ejército en Salgar, Antioquia

El Ejército asegura que en este ataque no hubo militares heridos, pero sí uno con esquirlas menores.

Camión afectado en en Salgar con explosivos- foto cortesía

Camión afectado en en Salgar con explosivos- foto cortesía

Camión afectado en en Salgar con explosivos- foto cortesía
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Salgar- Antioquia

En una vía terciaria que conecta a la población de Salgar con el municipio de Betulia en el suroeste de Antioquia, le detonaron una carga explosiva a un camión que transportaba militares en la vereda Bellavista.

Según el alcalde de Salgar, Víctor Maya, el ataque contra los uniformados en un sector conocido como La Troya cerca del área urbana y el mandatario indica que la situación está en desarrollo, pero que por ahora hay dos militares heridos.

La Cuarta Brigada del Ejército asegura que en el ataque con explosivo realizado por la subestructura Edwin Román Velásquez Valle no se reportan soldados heridos y solo uno con una esquila que no le genera lesiones.

En desarrollo...

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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