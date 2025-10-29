Quejas de afiliados de Nueva EPS en Neira serán radicadas a la Supersalud por fallas en el servicio

El Alcalde de Neira (Caldas) y funcionarios de la Secretaría de Salud escuchando las quejas de usuarios de Nueva EPS. Fotos: Facebook Municipio de NEIRA, Supersalud y prensa Nueva EPS.

Manizales

Cientos de los afiliados de Nueva EPS en Neira (Caldas) están con problemas de salud por la falta del suministro de medicamentos, puesto que actualmente los pendientes están agravando las complicaciones médicas. El alcalde Jhon Jairo Castaño Flórez, describe que las personas pertenecientes a los regímenes contributivo y subsidiado están perjudicados por la crisis de la salud.

“Hago un llamado respetuoso y sincero, pero contundente, los neiranos están desestabilizados en materia de salud por la no entrega de medicamentos y eso impide que los tratamientos médicos se puedan adelantar y genera que varias personas tengan complicaciones”.

Añade que esa situación es una barrera en materia del derecho fundamental a la salud, por lo que tomaron nota de las inconformidades de la ciudadanía para colocar las quejas ante la Superintendencia de Salud. “Con la personería se acompañó a aquellos afiliados que con tutelas con incidentes de desacato, ni siquiera así la EPS entrega los medicamentos”.

Por ese motivo, se analiza la posibilidad de interponer una acción popular para que haya una orden judicial que permita el traslado de los pacientes del régimen subsidiado de Nueva EPS a otra entidad promotora de salud, ya que la situación actual genera complicaciones médicas y perturba el acceso a la salud.