Manizales será epicentro de uno de los eventos gastronómicos más importantes del país

La ciudad de las puertas abiertas viste su mesa para recibir a los mejores exponentes de la cocina colombiana y extranjera en el II Congreso Gastronómico de Manizales, un evento que se realizará los días 5 y 6 de noviembre en el Recinto del Pensamiento, donde más de 200 empresarios, chefs y académicos del sector compartirán experiencias, conocimientos y tendencias que fortalecen la gastronomía regional.

El Congreso, busca consolidarse como un evento institucional que promueva la innovación, el rescate de la tradición y la unión de los actores del sector en torno a una gastronomía con identidad, sabor y proyección global.

Una estrategia de Manizales con propósito global

Óscar Villegas, director ejecutivo de Fenalco Caldas, destacó la relevancia de este encuentro para la economía y la identidad cultural del Eje Cafetero a través de eventos de talla mundial.

“Queremos impulsar a los empresarios y emprendedores del sector gastronómico, fortalecer la cadena de valor que rodea la buena cocina y convertir a Manizales en un epicentro nacional de la gastronomía de calidad”, expresó.

Villegas señaló además que el congreso abordará tres ejes temáticos como es territorio, para resaltar los ingredientes y productos del campo caldense; memoria, en reconocimiento a los saberes y sabores ancestrales; y evolución, con un enfoque en innovación, sostenibilidad y proyección internacional.

“Manizales está próxima a ser reconocida por la UNESCO como ciudad creativa y gastronómica, y eventos como este son fundamentales para consolidar ese propósito”, agregó Villegas.

Chefs de talla internacional

El evento contará con chefs reconocidos con estrellas Michelin, expertos del 50 Best y portadores de saberes tradicionales que aportarán su visión sobre la evolución culinaria basada en las tradiciones de estas tierras cafeteras y su potencial en los productos turísticos de la zona.

Por su parte, Edgar Miquel, chef y propietario del Grupo Gastronómico Ednia, resaltó que este congreso posiciona al Eje Cafetero como un destino de valor para el turismo culinario y de naturaleza de esta zona.

“Es el segundo congreso gastronómico más importante del país, después de Popayán. Hemos trabajado todo el año para traer invitados nacionales e internacionales de primer nivel. Este año será un éxito seguro”, afirmó.

Desde Bogotá, el chef y sommelier Pedro Escobar Gutiérrez, del Restaurante Nueve, enfatizó la importancia de reconocer la riqueza del territorio cafetero a través de la cocina.

“Caldas sabe a maíz, a yuca, a fiambre, a panela. Sabe a familia y a cariño expresado en la mesa. Eso es lo que queremos mostrarle al país y al mundo”, dijo.