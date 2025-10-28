Manizales

Este viernes se cierran las inscripciones para participar en la primera edición del Running 5K

Con este evento buscan incentivar el deporte y exponer los paisajes supieños.

Running children, young athletes run in a kids run race,running on city road detail on legs,running in the light of morning

Running children, young athletes run in a kids run race,running on city road detail on legs,running in the light of morning / Pavel1964

Cristhian Quintero Rodríguez

Manizales

Son dos categorías las participantes: Junior y Abierta femenina y masculina, donde los corredores tienen plazo para inscribirse hasta este viernes 31 de octubre para adquirir el kit, dorsal, hidratación, refrigerio y medalla. Héctor Mauricio Torrez Álvarez, alcalde de Supía, cuenta más detalles acerca de esta actividad que exaltará los paisajes del municipio.

“Es el auge y por eso quisimos hacerlo, en especial, para conocer estos hermosos paisajes que tenemos en Supía que son para compartir, tenemos excelentes premiaciones y esperamos a los deportistas para que nos acompañen y disfruten al máximo. Con la administración municipal hemos logrado sincronizar con el comercio que nos apoya y entre todos nos ayudamos porque dinamiza la economía además”.

Los corredores que ocupen el primer lugar de la categoría Abierta femenina y masculina obtendrán un premio $ 400.000, en la categoría Junior, serán $ 120.000 y también habrá premiación al mejor supieño y supieña que se llevarán $ 200.000.

Para culminar la jornada del sábado 15 de noviembre, fecha de la carrera, habrá una presentación musical a cargo de Herencia de Timbiquí.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad