Este viernes se cierran las inscripciones para participar en la primera edición del Running 5K

Manizales

Son dos categorías las participantes: Junior y Abierta femenina y masculina, donde los corredores tienen plazo para inscribirse hasta este viernes 31 de octubre para adquirir el kit, dorsal, hidratación, refrigerio y medalla. Héctor Mauricio Torrez Álvarez, alcalde de Supía, cuenta más detalles acerca de esta actividad que exaltará los paisajes del municipio.

“Es el auge y por eso quisimos hacerlo, en especial, para conocer estos hermosos paisajes que tenemos en Supía que son para compartir, tenemos excelentes premiaciones y esperamos a los deportistas para que nos acompañen y disfruten al máximo. Con la administración municipal hemos logrado sincronizar con el comercio que nos apoya y entre todos nos ayudamos porque dinamiza la economía además”.

Los corredores que ocupen el primer lugar de la categoría Abierta femenina y masculina obtendrán un premio $ 400.000, en la categoría Junior, serán $ 120.000 y también habrá premiación al mejor supieño y supieña que se llevarán $ 200.000.

Para culminar la jornada del sábado 15 de noviembre, fecha de la carrera, habrá una presentación musical a cargo de Herencia de Timbiquí.