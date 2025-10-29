Millonarios vs. Once Caldas, el que pierda dice adiós a los cuadrangulares: fecha, hora y nóminas / @MillosFCoficial

Imperdible duelo en la jornada 18 del fútbol colombiano. Millonarios y Once Caldas, dos equipos que están luchando hasta más no poder por un cupo en los cuadrangulares, se miden frente a frente en el Estadio El Campín.

Ambos conjuntos están por fuera de los ocho, razón por la que deben ganar todo lo que les resta en el calendario (tres partidos) y esperar resultados ajenos para meterse a las finales del segundo semestre. Es por lo anterior que el equipo que pierda, dirá adiós definitivamente.

REPASE ACÁ LA TABLA DE POSICIONES DEL FÚTBOL COLOMBIANO

Millonarios vs. Once Caldas: fecha, hora y dónde seguir

El partido entre Millonarios y Once Caldas se jugará el miércoles 29 de octubre, a partir de las 8:20 de la noche en el Estadio El Campín. Recuerde que usted podrá vivir este partido por El Fenónemo del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.

Novedades de Millonarios y Once Caldas

En cuanto a Millonarios, el entrenador Hernán Torres no podrá contar con Dewar Victoria, quien salió expulsado en el clásico ante Independiente Santa Fe. En este orden de ideas, Nicolás Arévalo será quien acompañe a Stiven Vega en el doble pivote.

El cupo que dejó victoria lo tomó Sergio Mosquera, que regresa a una convocatoria en el cuadro albiazul. Vea acá el listado de 19 futbolistas:

Una vez más… ¡TE VENIMOS A ALENTAR! 🔥⚽️Ⓜ️



▶️ Estos son nuestros convocados para la Fecha 18 en la que enfrentamos al Once Caldas en casa.#HerenciaEmbajadora ✨ pic.twitter.com/OoN6RjyPmd — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 28, 2025

Por otro lado, el Once Caldas tiene sus principales novedades en zona defensiva. Jéider Riquett no fu citado debido a que se acumuló en tarjetas amarillas y en su lugar estará Jerson Malagón; entretanto, Kevin Cuesta quedó afuera por decisión técnica y lo reemplazará Jorge Cardona.

Con estas variantes, el equipo comandado por Hernán Darío Herrera buscará mantener su buena racha en Bogotá frente a los azules, recordando que el 27 de febrero del 2024 ganó 0-2 y el pasado 11 de junior se llevó un empate 2-2.

Posibles alineaciones en Millonarios vs. Once Calas

Millonarios: Diego Novoa; Danovis Banguero, Jorge Arias, Álex Moreno Paz, Samuel Martín; Stiven Vega, Nicolás Arévalo, David Mackalister Silva; Beckham David Castro, Jorge Cabezas Hurtado, Leonardo Castro.

Entrenador: Hernán Torres.

Once Caldas: James Aguirre, Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jerson Malagón, Kevin Tamayo, Mateo García, Robert Mejía, Alejandro García, Michael Barrios, Dayro Moreno y Mateo Zuleta.

Entrenador: Hernán Darío Herrera.