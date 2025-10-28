Dimayor anuncia retrasos en la Liga al no poder jugarse Chicó Vs. América en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá finalmente decidió no autorizar el desarrollo del juego Boyacá Chicó Vs. América de Cali este jueves en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El equipo boyacense buscó alternativas en la capital del país, al no poder contar con el estadio La Independencia debido a un concierto.

“Este fin de semana es un fin de semana muy exigente para la ciudad en términos de capacidad. Solo para que se hagan una idea, tenemos más de 35 eventos en toda la ciudad. En ese sentido, no era fácil para Bogotá albergar un partido América-Boyacá-Chicó”, explicó al respecto el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Al respecto, Dimayor publicó un comunicado sobre la situación: “La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite comunicar a la opinión pública que hemos sido notificados por parte de la Comisión Local de Seguridad de Bogotá, la negativa de realizar el partido programado en el Estadio El Campín entre @BCHICOFCOFICIAL y @AmericadeCali, válido por la Fecha 18 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025.“.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite comunicar a la opinión pública que hemos sido notificados por parte de la Comisión Local de Seguridad de Bogotá, la negativa de realizar el partido… pic.twitter.com/Hv44pN3Ah1 — DIMAYOR (@Dimayor) October 28, 2025

Retrasos en la fecha 19

La Dimayor explicó el riesgo para el desarrollo del campeonato: “Ante esta notificación, la DIMAYOR se ve en la obligación de reprogramar el encuentro que afecta, no solo la programación de este partido, sino la programación completa de la Fecha 19, que no podrá empezar hasta que todos los equipos tengan la misma cantidad de juegos, respetando al máximo la integridad de la competencia por las instancias en la que se encuentra”.

“Desde DIMAYOR seguimos haciendo todos los esfuerzos por cumplir en la mayor medida posible el calendario de competición, sin embargo este tipo de situaciones afectan gravemente el fixture de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, y ponen en riesgo la culminación del campeonato en las fechas inicialmente planteadas”, se añade al respecto.