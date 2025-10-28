Chicho Arango le cierra la puerta a Millonarios: “Volvería al país, siempre y cuando sea a Nacional” / Colprensa

Cristian Arango sigue dando de qué hablar en el fútbol de los Estados Unidos. Aunque su equipo, el San Jose Earthquakes, no logró avanzar a la recta final del campeonato, en lo personal brilló al anotar 14 goles a lo largo de la temporada regular.

En diálogo con El VBAR Caracol, el ‘Chicho’, como es apodado, sorprendió al revelar que a pesar de su gran momento en el rentado norteamericano, regresaría al país únicamente para cumplir su sueño de jugar con Atlético Nacional.

Chicho Arango desea jugar en Atlético Nacional

“Cuando uno llega a este punto de la carrera, lo único que buscaría sería Atlético Nacional. Es una decisión difícil venir de nuevo al país, luego de tener una comodidad en Estados Unidos con la posibilidad de que tus hijos tengan estudios y una vida allí. Ese sería el pensar mío y de mi familia. Como hincha, uno ve la posibilidad y pues ojalá algún día se dé. Estaría siempre dispuesto a volver al país, siempre y cuando sea a Nacional... Así llegue James a San José, preferiría Nacional”, comentó el delantero antioqueño.

Asimismo, recordó cuando estuvo a punto de firmar con el elenco verdolaga a comienzos del 2024: “Yo llego acá y tengo contacto con los directivos. La intención de ambas partes estaba, logré reducirme el salario por ser hincha y ellos tenían el deseo de tenerme, pero la complicación estaba en el equipo en donde yo estaba el año pasado. Pedían mucho dinero”.

Finalmente, advirtió que “si fuera por mí, ya hubiera llegado”. Ahora bien, su sueño de vestir la casaca del verde paisa sigue vivo, pero ahora “hay que mirar si está el mismo interés, hay nuevo técnico, entonces influyen muchas variables”.

“Con mi familia estamos muy bien, estamos tranquilos. Mi esposa siempre me escucha hablar de Nacional y sabe que me brillan los ojitos, entonces siempre va a apoyarme. Ella también es hincha, entonces todo fluye para que uno pueda tomar la decisión de venir. Tengo a mis padres que desde chiquito me han inculcado ser hincha y la mayor razón para venir rápido es para que mi abuelita me pueda ver vestido de Nacional”, señaló.

Más declaraciones del Chicho Arango

Un complicado 2025 en San Jose: “Fue una etapa complicada la de este año. Quería tener un reto difícil, entonces fui a San José, que el año pasado había quedado último en la MLS. Llegamos y logramos medio convertir al equipo en uno de los más anotadores de la Liga, era el tercero o cuarto con más goles. Estuvimos un poco regular en la parte defensiva, porque no logramos encontrar lo ideal para jugar con línea de 4 o de 5 y sufrimos complicaciones. En lo personal fue bueno, tener 21 contribuciones a gol en el año es algo positivo, anoté 14 goles. Me sentí muy bien”.

No ha sido contactado para la Selección Colombia: “No, para nada. Para esos lados no están mirando (MLS), siempre he querido hacer las cosas bien con buenos números y buenas actuaciones, esperando algún día volver a ser tenido en cuenta. Toca seguir trabajando más fuerte y si no me llaman, pues se trabaja el doble”.

James Rodríguez atraería la atención de la Selección, si llega a USA: “No he escuchado rumores de James a la MLS, pero obviamente sería un plus porque atrae miradas de Colombia y los de la Selección podrían ver un poquito más hacia allá”.