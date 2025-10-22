“Es una intención para bloquear Bogotá”: alcalde Galán sobre proceso de revocatoria de mandato

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá durante la instalación de la Primera Cumbre Bogotá Moderna. | Foto: Caracol Radio

Bogotá D.C

A las 3 de la tarde es la cita del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la iniciativa de revocatoria de mandato liderada por el concejal de la Colombia Humana, Jairo Avellaneda.

El CNE deberá evaluar que las razones del concejal sean sustentadas y suficientes para continuar con el proceso.

Ante esta iniciativa el alcalde Galán aseguró que respeta esta iniciativa, pero que detrás hay intenciones de paralizar el desarrollo de la capital del país.

“La coyuntura evidencia y la situación que está viviendo Bogotá que es una intención básicamente para bloquear a Bogotá, para no permitir que avance. Bogotá está avanzando. Por fin, estamos materializando sueños históricos de esta ciudad”, aseguró, el mandatario.

Galán no solo hizo alusión a la Primera Línea del Metro de Bogotá , que avanza de acuerdo al cronograma, sino que destacó que las obras en su gobierno aumentaron de velocidad.

“Sabemos que la gente está frustrada por tanta obra y por eso estamos con la tarea de resolver los problemas, pero en nuestro gobierno se ha aumentado en 1.8 la velocidad de las obras”, indicó el alcalde.

Por eso, Galán aseguró enfrentará a las personas que, según él, están intentando bloquear y frenar los proyectos.