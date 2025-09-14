Inicia la recolección de firmas para la revocatoria del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán

Bogotá D.C

Las basuras en las calles, los trancones y la inseguridad son algunos de los principales problemas que afronta Bogotá diariamente.

Es por eso que desde el Concejo de Bogotá, el cabildante por el Pacto Histórico, Jairo Avellaneda, anunció el inicio de la recolección de firmas para la revocatoria del alcalde Carlos Fernando Galán.

“Una de las profundas dudas que me asalta es ¿por qué en el pasado por menos al alcalde Gustavo Petro, el procurador Ordóñez lo destituye y lo multa con $100 millones de dólares?“, señaló el concejal.

Uno de las principales razones de Avellaneda es la crisis de basuras, pues se han identificado m ás de 700 puntos críticos.

“En una visita de la Contraloría, se evidencia que retiraron 2.000 contenedores para un plan piloto de la UAESP . Viendo la situación actualmente, ¿el piloto en qué se va a basar, en sumergirnos cada vez más en basuras?“, se cuestiona Avellaneda.

Ante el anuncio de la revocatoria en redes sociales, el concejal ha recibido apoyo de distintos ciudadanos que también se sienten inconformes con la administración del alcalde Galán.

¿Cómo es el proceso de revocatoria de mandato?

La revocatoria de mandato es un mecanismo de participación ciudadana que permite a las personas, organizaciones sociales y partidos o movimientos políticos terminar anticipadamente el periodo de un alcalde cuando consideran que ha incumplido su programa de gobierno.

Esta solicitud debe ser presentada por mínimo 3 personas ante la Registraduría. Una vez la Registraduría verifica que cumple los requisitos formales, entrega los formularios oficiales para recolección de firmas.

En este proceso, se tendrán que recolectar mínimo el 30 % del total de votos válidos obtenidos por el alcalde en su elección. En este caso, se tendrían que recolectar el 30% de los más de 1 millón 400 votos que obtuvo Galán.

Si se cumple con el umbral de firmas, la Registraduría envía la certificación al Consejo Nacional Electoral (CNE). Con la certificación del CNE, se fija una fecha para la jornada de votación.

Para que prospere la revocatoria se requieren dos condiciones: la participación mínima, es decir debe haber al menos el 40 % del total de votos válidos obtenidos en la elección inicial del alcalde, y más del 50 % de los votos válidos deben ser por el “Sí” a la revocatoria.