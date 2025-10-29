Las presuntas irregularidades halladas por la Personería de Cuítiva en contrato de distrito de riego

Las presuntas irregularidades que encontró la Personería de Cuítiva en un contrato para un distrito de riego

Cuítiva

El personero de Cuítiva, Fabio Guillermo Araque Álvarez, remitió por competencia a la Procuraduría Provincial de Sogamoso una investigación disciplinaria relacionada con un contrato de $149.900.000 destinado a la elaboración de los estudios y diseños del distrito de riego ASOLAGUNITAS, por no cumplir con los requisitos técnicos exigidos por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

Según el funcionario, todo arrancó en abril de 2025 por la denuncia de la ciudadana Delcy del Carmen Urbano, quien solicitó investigar presuntas irregularidades en el contrato N.º MC-CM-001-2023, que se celebró en la modalidad de concurso de méritos, cuyo objeto era la elaboración de los estudios y diseños básicos para la construcción del sistema de riego que beneficiaría a campesinos de las veredas La Vega, Lagunitas, Macías y Caracoles en el municipio de Cuítiva Boyacá.

De acuerdo con la Agencia de Desarrollo Rural, “los productos entregados no cumplen con los aspectos técnicos, económicos ni ambientales requeridos para la viabilidad del proyecto, y no se ajustan al Manual para la Preinversión en Proyectos de Riego de Pequeña Escala (UPRA 2022)”.

Adicionalmente, se pudo evidenciar que, los documentos y diseños eran “incompletos e inadecuados, y la entidad nacional informó que no fue posible otorgar visto bueno ni aceptación a ninguna de las subetapas del proyecto”.

Advierte el personero de Cuítiva que, a pesar de todas las presuntas irregularidades, “el contrato fue liquidado y pagado en su totalidad, dejando sin utilidad práctica los estudios elaborados y generando una posible afectación al erario público”.

En el proceso el agente del ministerio público vinculo a tres funcionarios para que respondan por las presuntas responsabilidades disciplinarias a las que habría lugar.

Segundo Aldemar Toca Suárez, exalcalde de Cuítiva durante el periodo 2020 – 2023 y quien según el personero, “dirigió el proceso de selección y suscribió el contrato MC-CM-001-2023 el 11 de septiembre de 2023”.

A Camilo Andrés Martínez Barinas, secretario de Planeación Municipal e ingeniero supervisor del contrato, “sobre quien recaería responsabilidad por no ejercer con diligencia la función de supervisión, conforme a las leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011”.

También fue vinculado el actual alcalde del municipio, Jorge Andrés Alarcón Avella, quien se encargó de liquiar el cuestionado contrato.

Esto fue lo que encontró el Personero:

Según Fabio Guillermo Araque Álvarez, personero de Cuítiva el contrato, por $149.900.000, fue pagado por estudios y diseños que, “no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas, están incompletos e inservibles para la fase de ejecución, no obtuvieron aprobación técnica de la ADR y requieren correcciones imposibles de realizar debido a la liquidación contractual”.

Ante esta situación que podría configurar “un posible daño patrimonial al Estado y representa una grave afectación a la confianza pública”, el personero compulso copias para que los organismos de control se encarguen de investigar, además porque, “carece de competencia para continuar con la investigación disciplinaria contra los alcaldes implicados que atribuyen dicha competencia a la Procuraduría General de la Nación”.

Así mismo le pidió a la “Contraloría General de la República, por el origen de los recursos del Sistema General de Regalías, para determinar si existe responsabilidad fiscal y a la Fiscalía General de la Nación – Seccional Sogamoso, para establecer si los hechos constituyen posibles delitos penales”.

Asegura el personero de Cuítiva, Fabio Guillermo Araque Álvarez que, “el caso del distrito de riego ASOLAGUNITAS deja en evidencia deficiencias graves en la planeación, supervisión y control contractual, que derivaron en la presunta pérdida de casi 150 millones de pesos por productos que no pueden ser utilizados y carecen de valor técnico y que el proyecto, que buscaba mejorar la productividad agrícola de cuatro veredas del municipio, permanece en el limbo, mientras los recursos públicos comprometidos no generan beneficio alguno y la comunidad campesina ve frustradas sus expectativas de desarrollo rural”.