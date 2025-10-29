Fuerte oleaje asociado al huracán “Melissa” afecta a pescadores en el Atlántico

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), junto con la Dirección General Marítima (DIMAR), declaró este martes alerta amarilla para el departamento del Atlántico ante las condiciones adversas del mar Caribe ocasionadas por la influencia indirecta del huracán Melissa, actualmente de categoría 3.

Según las autoridades, el fenómeno ha generado un fuerte oleaje y mar de leva que afecta especialmente a las zonas costeras del municipio de Puerto Colombia.

Pescadores completan más de 15 días sin trabajar

En el corregimiento de Salgar, los pescadores completan más de quince días sin poder realizar sus faenas, lo que ha dejado a más de 150 trabajadores del mar y caseteros sin ingresos, afectando también a las familias que dependen del turismo y la venta de productos marinos.

Los afectados aseguran que la situación económica es cada vez más crítica y que, pese a los compromisos anunciados por la Gobernación del Atlántico, aún no han iniciado los trabajos prometidos para mitigar los impactos del fenómeno natural y mejorar las condiciones del litoral.

Comunidades piden soluciones urgentes

Los pescadores y comerciantes de playa hicieron un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que implementen medidas de apoyo temporal y ayudas humanitarias mientras se restablecen las condiciones normales del mar. Temen que, si el mal tiempo persiste, la crisis social y económica se agudice en las comunidades que dependen de la pesca artesanal y del comercio en las playas de Salgar.

Recomendaciones de las autoridades

El IDEAM y la DIMAR recomendaron a embarcaciones menores y pescadores artesanales abstenerse de salir al mar, así como evitar actividades recreativas o deportivas en las playas afectadas por el fuerte oleaje.

Asimismo, instaron a la comunidad a seguir los comunicados oficiales, mantenerse informada a través de los canales institucionales y estar atentos a la evolución del huracán Melissa, que continúa desplazándose sobre el Caribe con potencial de mantener condiciones adversas en los próximos días.