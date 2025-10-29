Gremios del Atlántico piden claridad sobre la deconstrucción del puente Pumarejo

Los gremios del Atlántico manifestaron su preocupación ante la falta de información clara sobre el cronograma y las fases de la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo, anunciada por el Ministerio de Transporte.

Héctor Carbonell, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Seccional Norte (CCI), señaló que es fundamental conocer los pasos y fases del proyecto, así como el monto que se destinará de los 116 mil millones de pesos estimados para la obra.

“Es necesario conocer un cronograma claro del proyecto, entender si los recursos están garantizados y cuánto se destinará a la primera fase en 2026. Además, cualquier proceso de contratación debe ser transparente y público, porque hasta ahora solo se han hecho anuncios generales sin detalles concretos”, afirmó Carbonell, quien insistió en que el sector constructor y portuario necesita certezas para planificar y acompañar el proceso.

Contraloría advierte falta de recursos para iniciar la obra

De acuerdo con la Contraloría General de la República, el Ministerio de Transporte aún no ha asignado los recursos necesarios para el desmonte del viejo Pumarejo. El ente de control precisó que desde hace dos años no se ha dispuesto presupuesto para iniciar las labores, pese a los anuncios oficiales.

El costo total del proyecto se calcula en 116 mil millones de pesos, y aunque el Ministerio aseguró que la obra se desarrollará en cinco fases, la primera de ellas solo comenzaría en 2026.

Contraloría pide seguimiento

Ante la falta de avances, la Contraloría convocó una mesa técnica con representantes del Instituto Nacional de Vías (Invías), FONTUR, Asoportuaria, la Alcaldía de Barranquilla y el Ministerio de Transporte.

En la reunión, el órgano solicitó incluir en los planes los cronogramas para la expedición del CONPES, la contratación prevista para 2026 y el horizonte de ejecución entre 2027 y 2029, con el fin de garantizar un seguimiento permanente y evitar que el proyecto siga en pausa.