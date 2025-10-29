Exministro Néstor Osuna rechaza la violencia contra personas LGBTIQ+

Durante su visita a Barranquilla, el exministro de Justicia y actual Procurador delegado para los derechos humanos, Néstor Osuna, se refirió a la preocupante ola de violencia que enfrentan las personas LGBTIQ+ en distintas regiones del país.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El exfuncionario hizo un enérgico llamado a las estructuras criminales para que cesen los ataques y agresiones contra esta población históricamente vulnerada, y enfatizó la necesidad de garantizar su vida y dignidad.

“No hay justificación para imponer normas por la fuerza”

Osuna calificó como inaceptable la crueldad con la que se han cometido asesinatos de personas trans, y advirtió que no existe justificación alguna para imponer comportamientos o normas por medio de la violencia.

“Es un llamado a las estructuras criminales para que dejen en paz a la población LGBTIQ+. No puede haber posibilidad de acuerdos ni beneficios judiciales para quienes asesinan o atacan con crueldad. No hay justificación alguna para imponer comportamientos por la fuerza, y el Estado actuará con toda su capacidad frente a estos crímenes”, expresó el exministro.

LEA TAMBIÉN: Comenzó la recuperación de las playas de Santa Verónica para frenar la erosión costera

Compromiso del Estado con la justicia

Finalmente, Néstor Osuna aseguró que desde las instituciones del Estado se continuará trabajando para garantizar justicia, protección y reparación a las víctimas de estos hechos.