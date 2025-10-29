Seis departamentos de la región Caribe se mantienen en estado de vigilancia por huracán ‘Melissa’

Seis departamentos de la región Caribe se mantienen en estado de vigilancia ante posibles incidencias de lluvias con tormentas eléctricas por el paso del Huracán ‘Melissa’.

A pesar de que el fenómeno natural, que ya es categoría 5 y hace su tránsito por Jamaica, se siguen reportando lluvias en gran parte de la región costera colombiana.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, los departamentos que están en estado de vigilancia son La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, el noroccidente de Antioquia, y las islas de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina.

Según el Instituto, los vientos del huracán ‘Melissa’ están alcanzando los 278 km/h y se desplazamiento hacia el Norte-noreste del mar Caribe.

Recomendaciones para la ciudadanía

El IDEAM recomendó a la población seguir los comunicados oficiales, evitar actividades náuticas y pesqueras durante los próximos días y reportar cualquier emergencia a las autoridades locales.

También pidió mantener precaución por posibles lluvias intensas, descargas eléctricas y aumento del oleaje en sectores costeros del Caribe colombiano.