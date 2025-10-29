Embajadora en Jamaica: no hay colombianos desaparecidos tras paso de huracán Melissa

La Embajadora Emiliana Bernard aseguró que Colombia está preparada para enviar ayudas a Jamaica y confirmó que están listos para ayudar a los colombianos damnificados por el huracán. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía )

El huracán Melissa, ahora debilitado a categoría 3, golpeó Jamaica con toda su fuerza durante el martes de 28 de octubre, dejando numerosos daños, destrozos, inundaciones y cortes en servicios básicos de energía, acueducto y comunicaciones.

Ante esta situación, Caracol Radio conversó en la Embajadora de Colombia en Jamaica, Emiliana Bernard, quien entregó detalles sobre la situación de los connacionales en la isla y lo que viene para el país.

Sin colombianos desaparecidos

La Embajadora confirmó que “no hay desaparecidos colombianos” y resaltó que tampoco hay muchos turistas colombianos reportados al momento aunque es muy posible “estén en otros sitios o estén bien, pero solamente se han reportado unas ocho personas ante la embajada y lo hicieron en el sentido de dejar sus nombres, sus teléfonos, por si acaso alguna emergencia y si los familiares quisieran hacer algún contacto”.

Bernard resaltó que a todos los colombianos que se reporten están “prestos a ofrecerle el servicio que se requiera”, incluyendo el regreso seguro de los colombianos al país y señaló que durante los monitoreos de la Embajada, todos los colombianos contactados están bien físicamente aunque viven los mismos problemas que la población, por ejemplo, “falta de fluido eléctrico, que creo que es casi el 80, 90% de la isla mientras se hace la recuperación”

Equipo diplomático a salvo

“Nosotros en la embajada estamos bien. Todos los trabajadores estuvimos en nuestra zona de resguardo. En el monitoreo todos han reportado estar bien. Tenemos visita de revisión a las instalaciones hoy y mañana retomamos actividades como lo ha decretado el gobierno de Jamaica, para que podamos volver a prestarle la atención y los servicios a todos los colombianos que requieran de apoyo o que necesitan alguna información de la embajada”, confirmó la Embajadora.

Inundaciones en Jamaica. (Foto: Joe Raedle/Getty Images) / Joe Raedle Ampliar

“Un superhuracán”

“Pese a que aquí existe una, una cultura de lidiar con huracanes, esto es otra cosa, otra categoría: un superhuracán para la gente de acá. Para las mismas autoridades que diseñaron un plan de prevención muy bueno y un plan de acompañamiento, pero todo se desborda cuando llega un huracán de esas magnitudes, con unos vientos superfuertes y hay que decir que existe una fragilidad estructural en Jamaica frente a estos fenómenos”, dijo Emiliana Bernard sobre cómo se vivió el paso del huracán.

La Embajadora resaltó que por cuenta de la fragilidad estructural del país, es entendible que “la mayor parte de la afectación está relacionada con la infraestructura. Por ejemplo, los centros de salud y hospitales fueron como los más afectados están sin techo hoy. Enfermos reubicados a otro lado, colegios afectados, instituciones públicas. Entonces, creo que la tarea comienza por ahí, inclusive los mismos albergues que estaban recibiendo a las personas fueron también impactados”.

Día uno

“El gobierno ha anunciado el día uno de la recuperación. Entonces han invitado a todos los gobiernos cercanos, a CARICOM, a las organizaciones multilaterales, a todo el mundo a entrar a apoyar a Jamaica y creo que eso es importante, significativo porque viene una tarea titánica que no va a ser corta ni va a ser de un año, es una cosa a bien largo plazo, pero que implica compromisos de muchos actores y pues del gobierno de Jamaica liderando todas estas mejoras”, explicó la Embajadora.

Bernard agregó que la recuperación irá enfocada a varios sectores, particularmente la infraestructura turística, comercial y el restablecimiento del gobierno “que permita que sus acciones impacten a la población más afectada”.

Lo que viene para Jamaica

“Yo creo que Jamaica está planeando hacer todo un tema de recuperación psicosocial. La gente que vive un huracán queda marcado de por vida, sobre todo los niños y las niñas y entonces creo que hay que hacer un tema de reconstrucción social, psicológica, pedagógica con esta población, avanzar mucho con el tema de los adultos mayores, las personas discapacitada, o sea, toda la población que normalmente se afecta en estos episodios”, destacó Bernard.

A su vez habrá un enfoque físico “por ejemplo, el tema de reconexión de energía que seguramente va a tener alguna demora porque toda la parte suroeste está desconectada hoy, sin celulares, sin comunicaciones, sin energía y con agua hasta el cuello porque las inundaciones fueron gigantescas: desbordamiento de ríos, crecimiento del mar, casi dos días de lluvia. Impresionante”.

Inundaciones en Jamaica. (Foto: Joe Raedle/Getty Images) / Joe Raedle Ampliar

La Embajadora resaltó que esta situación también puede ser “una oportunidad también de Jamaica y generar un aprendizaje porque esto se va a repetir en algún momento, de pronto no en cinco años, sino en 15 o 20 años, pero los huracanes son una realidad de la gente del Caribe y es casi parte del paisaje con que hay que convivir”.

Colombia, lista para ayudar

La Embajadora Bernard aseguró que el trabajo desde el Ministerio de Exteriores colombiano, liderado por la canciller Rosa Villavicencio, “ha sido muy diligente y presta a apoyar todo este tema de Jamaica. Estamos coordinando los mecanismos de hacer unas entregas a Jamaica y yo creo que eso es bien importante habida cuenta de los relacionamientos que hemos mantenido durante los últimos 60 años”.

“Precisamente en esta coyuntura del huracán, nosotros albergamos seis buques de Jamaica en Cartagena. Están fondeados precisamente para su protección y yo creo que es una oportunidad de que nosotros podamos devolver esos buques con ayudas, frazadas, alimentos, productos no perecederos para que Jamaica pueda comenzar de alguna forma a ayudar a la gente afectada.

“Hay que ver lo que sucedió en Jamaica para entenderlo, no hablar de ello, hay que verlo. Es una crisis muy profunda y un dolor inmenso que le da a uno ver la situación de Jamaica”, cerró la Embajadora.