Huracán Melissa pierde fuerza mientras se aleja de Jamaica

El poderoso huracán Melissa tocó tierra este martes en Jamaica con vientos fuertes y lluvias torrenciales, convirtiéndose en la tormenta más fuerte que jamás haya golpeado la isla caribeña.

Melissa llegó a Jamaica como un huracán categoría 5 (la máxima) y vientos sostenidos de hasta 295 km/h, pero mientras se abría paso por la isla fue degradada a categoría 4 por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Sin embargo, el NHC advirtió que seguía siendo una tormenta muy “poderosa” con vientos de hasta 240 km/h.

4 pm EDT - Extremely dangerous #Melissa moving across northwestern Jamaica. This remans an extremely dangerous situation! See below for details, visit https://t.co/tW4KeGe9uJ. Next forecast will be issued by 5 pm EDT. pic.twitter.com/zezHIgaftV — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2025

“Esta es una situación extremadamente peligrosa”, informó el NHC en su último boletín.

La isla lleva horas sufriendo crecidas y vientos extremos provocados por Melissa, uno de los huracanes más fuertes registrados en el Atlántico.

A pesar de acelerar un poco su desplazamiento, el huracán avanza lentamente, lo que aumenta el riesgo de inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra en Jamaica.

Su potencia supera la de algunos de los huracanes más devastadores de los últimos años, como Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Siete muertes- tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana- ya se han atribuido al deterioro de las condiciones meteorológicas provocadas por la tormenta.

El lunes, el primer ministro jamaicano, Andrew Holness, advirtió sobre las consecuencias del huracán en las zonas más golpeadas. “No creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir un huracán de categoría 5”, declaró.

Se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba

Se prevé que Melissa alcance el extremo oriental de Cuba el martes por la noche, después de azotar Jamaica.

El Consejo de Defensa Nacional declaró la “fase de alarma” en las seis provincias del este (Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Camagüey, Granma y Las Tunas).

Las autoridades empezaron a evacuar a unas 650.000 personas en estas provincias, donde la población hace acopio de víveres y trata de asegurar con cuerdas los techos de sus hogares. Las clases y actividades laborales no esenciales fueron suspendidas.

5 pm EDT - Extremely powerful Hurricane #Melissa beginning to pull away from Jamaica and headed toward eastern Cuba. Here are the Key Messages. Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for updates. pic.twitter.com/HsuOCgzfGA — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2025

En Jamaica, la Cruz Roja, que ha distribuido agua potable y kits de higiene ante posibles interrupciones en los servicios, señaló que la “lentitud” de Melissa aumentaba la ansiedad.

“Uno esperaría que tal vez pase en cuatro horas, pero Melissa no parece ser así”, dijo a la AFP una portavoz de la Cruz Roja, Esther Pinnock.

Se pronosticaba hasta un metro de lluvia, con inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra también previstos en Haití, República Dominicana y Cuba.

Los científicos afirman que el cambio climático causado por el ser humano ha intensificado las grandes tormentas y aumentado su frecuencia.