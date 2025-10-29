Doblete dorado de vallecaucano en el Torneo Internacional de Esgrima en Francia

El joven esgrimista Isaac Camayo Guerrero, orgullo del Valle del Cauca y representante del programa ‘Valle Oro Puro’, protagonizó una actuación brillante en el Torneo Internacional de Esgrima (TIE) 2025, realizado en Guadalupe, Francia, donde consiguió dos medallas de oro para Colombia: una en la categoría juvenil y otra en mayores, ambas en la modalidad de florete.

Camayo, acompañado por su entrenador Mario Cárdenas, demostró su excelente preparación al vencer en la final juvenil al francés Ludrick Boniface con un marcador de 15-10, resultado que marcó el inicio de un fin de semana dorado. En la jornada siguiente, el vallecaucano volvió a subir al podio tras imponerse 15-9 al italiano Riccardo Palmerini, adjudicándose su segundo oro del torneo.

El evento, avalado por la Federación Francesa de Esgrima y organizado por la Ville de Petit-Bourg, reunió a competidores de Italia, Brasil, Perú, Cuba, Suiza, Canadá y Colombia, consolidándose como una de las competencias más exigentes del calendario internacional.

Guadalupe, sede del torneo, es reconocida por su tradición en la esgrima mundial, al haber formado figuras como Yannick Borel y Ysahora Tibus, referentes olímpicos de esta disciplina.

Con este doblete, Isaac Camayo Guerrero confirma su proyección como una de las promesas más destacadas de la esgrima colombiana y reafirma el poder deportivo del Valle del Cauca en el panorama internacional.