Vallecaucanos dicen “presente” en el mundial de patinar artístico Beijing 2025

Los patinadores del Valle del Cauca volvieron a dejar en alto el nombre de Colombia en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2025, que se realiza en Beijing, China, al conquistar tres medallas: una de oro, una de plata y una de bronce, consolidando al departamento como una potencia en esta disciplina.

El caleño Brayan Carreño protagonizó una brillante actuación en la modalidad de solo danza senior varones, donde obtuvo la medalla de oro con una sobresaliente calificación de 161.22 puntos, superando a los italianos Gherardo Altieri y Raoul Allegranti.

Su rutina, caracterizada por la precisión técnica, la fuerza expresiva y una impecable ejecución coreográfica, fue ovacionada por el público y reconocida por el jurado como una de las más completas del certamen.

Otro de los grandes protagonistas fue Jeshua Folleco, quien se colgó la medalla de plata en la categoría solo danza junior varones con una puntuación de 147.31. Además, su versatilidad quedó en evidencia al obtener también la medalla de bronce en la competencia de danza en pareja mayores, junto a su compañera María Paula Muñoz, demostrando dominio escénico y sincronía en cada movimiento.

El talento vallecaucano se completó con la participación de Jacobo Viera, quien logró ubicarse en la décima posición en la modalidad de solo danza junior varones, destacándose por su elegancia y proyección internacional.