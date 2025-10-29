Inter de Palmira y Boca Juniors en las semifinales del Torneo de Ascenso ¿Cómo quedaron lo grupos?

Tras el cierre de la última fecha del Torneo de Ascenso Colombiano, en la fase del todos contra todos, se definieron los ocho equipos que clasificaron a los cuadrangulares semifinales para buscar llegar a la ‘A’

La sorpresa esta vez, fue Boca Juniors de Cali, que empató en su último juego (1-1) contra jaguares y aseguró su cupo en la octava casilla.

El otro equipo vallecaucano, es Inter de Inter de Palmira que se clasificó desde la fecha pasada para la siguiente fase del torneo, pues entró en la quinta posición con 28 puntos.

¿Cómo quedaron los cuadrangulares?

Internacional quedó en ubicado en el grupo A con: Atlético Huila, Jaguares y el Cúcuta Deportivo.

Boca juniors se ubica en el grupo B, junto a: Patriotas, Real Cartagena y Real Cundinamarca.

¿Cómo funciona el ascenso?

Recordemos que el equipo que logre consolidarse campeón de este semestre no asciende directamente, sino que deberá enfrentarse con el campeón del primer semestre (Jaguares) en la llamada Gran Final y el otro ascendido será por reclasificación.

Algo que podría suceder, es que, si el campeón del primer semestre también queda campeón de este segundo, podría ascender directamente sin la Gran Final.

En caso, de que haya un ascenso directo, habrá un repechaje, en el que se medirá, el primero y segundo de la reclasificación en un partido de ida y vuelta, buscando ese segundo cupo a la ‘A’.