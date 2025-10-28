Un mural que habla de diálogo, reconciliación y amor por Cali

Cali vuelve a llenarse de color y memoria. En el puente de la Autopista Suroriental con carrera 24, un espacio que por años fue emblema del fervor americano, hoy emerge un mural que narra otra historia: la del diálogo, la reconciliación y el amor por la ciudad.

El proyecto hace parte del programa ‘Cali Narrando Paz’, impulsado por la Secretaría de Paz, y se gestó tras un proceso de concertación entre la barra Barón Rojo Sur y la Alcaldía. Lo que alguna vez fue un punto de confrontación, hoy se resignifica como un escenario de encuentro ciudadano.

“A partir del año pasado iniciamos un proceso de diálogo con los integrantes de la barra. Este puente había sido completamente intervenido por ellos durante el paro, y tras acuerdos con la administración se pintó de gris en el marco de la COP16. Explicó Iris Angélica Micolta, líder técnica de la línea Cali Narrando Paz.

También, agregó: “Desde entonces los acompañamos en un ejercicio de transformación, reconociendo que también son parte de la ciudad”.

Del conflicto al color

Durante más de un año, jóvenes de la barra participaron en tres talleres de cocreación en los que se definió el diseño del mural. El resultado: una obra que une los colores del América con los símbolos de Cali.

“Este mural es un homenaje a nuestra ciudad, a esa Cali que también es América. Aquí hay historia, hay identidad, hay territorio. Ellos mismos propusieron adecuar el entorno, incluir vegetación y convertir este punto en un espacio de encuentro”, agregó Micolta.

Mural en la Autopista Suroriental. Ampliar

Por su parte, Andrés Caicedo, integrante de la barra, destacó que la intención del proyecto va más allá del fútbol:

“No es un mural de barra brava ni de un equipo, es una pintura para toda la ciudad. Queremos que quede en la memoria, que la gente entienda que queremos paz, respeto y amor”.

Arte que transforma el territorio

La intervención fue posible gracias al trabajo articulado entre varias dependencias: Infraestructura y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, realizaron labores de limpieza y adecuación del puente, mientras que Planeación Municipal diseñó una propuesta de urbanismo táctico para mejorar la funcionalidad del espacio y mitigar problemas de humedad.

Además, en conjunto con la comunidad del barrio Las Acacias, se proyectan acciones para fortalecer el tejido social y convertir el puente en un referente de arte y convivencia.