El deporte escolar se toma Cali y Palmira con la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2025

En medio de un ambiente de entusiasmo y competencia, Cali y Palmira se convirtieron en los escenarios principales de la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2025, evento que reúne a representantes de los 32 departamentos del país y Bogotá. Desde el inicio de las competencias, cientos de jóvenes han demostrado su talento y disciplina en diferentes disciplinas deportivas.

Durante los primeros días, el certamen ha tenido acción en voleibol, atletismo, boxeo, tenis de mesa, taekwondo, natación, karate do, judo, levantamiento de pesas y baloncesto 3x3, además de pruebas de para atletismo y para natación, reflejando la inclusión y diversidad que caracterizan estas justas.

Con una participación que supera los 588 mil estudiantes en todo el país, los Juegos Intercolegiados se consolidan como una escuela formativa para nuevas generaciones de deportistas, promoviendo valores como el trabajo en equipo, la superación personal y el respeto.

A lo largo de los años, esta competencia ha servido como semillero de grandes figuras del deporte colombiano, entre ellas Mariana Pajón, Egan Bernal, Anthony Zambrano, Sandra Arenas y Caterine Ibargüen, quienes iniciaron su camino en el ciclo intercolegiado antes de alcanzar el alto rendimiento.

El Ministerio del Deporte resaltó el impacto positivo del evento, que no solo impulsa el desarrollo deportivo, sino que también fortalece el sentido de identidad regional y el compromiso con la juventud colombiana.