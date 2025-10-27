Palmira, en el Valle, la primera ‘Ciudad de las Aves’ en Colombia

Entre el canto de las aves y los senderos del Bosque Municipal, Palmira celebró su nueva certificación como Ciudad de las Aves, un reconocimiento otorgado por la organización internacional Bird City.

“El reconocimiento no es solo una distinción, es un llamado a seguir construyendo una ciudad donde la biodiversidad haga parte de nuestra identidad”, afirmó Patricia Muñoz Muñoz, directora de la DGMA.

La socialización, desarrollada en el Bosque Municipal considerado el pulmón verde de la ciudad, permitió compartir los avances del proceso que llevó a Palmira a convertirse en la primera ciudad intermedia del país en recibir esta certificación internacional.

Compromiso con la conservación

El evento destacó que más del 50% de las especies de aves registradas en Palmira habitan en el Bosque Municipal, lo que lo convierte en un ecosistema estratégico para el aviturismo y la educación ambiental.

“Invitamos a todos, locales y extranjeros, a visitar este espacio y disfrutar de nuestra riqueza natural”, expresó Muñoz Muñoz.

Susan Bonfield, directora de Environment for the Americas, dijo que “Palmira es ejemplo de cómo una ciudad puede comprometerse con la conservación urbana y rural”.

“Es impresionante la variedad de especies que se pueden observar en Palmira. Invito a todos a venir a disfrutar de este paraíso natural”, comentó Anderson Vázquez, documentalista y youtuber de naturaleza.

Educación ambiental

“Estamos promoviendo un turismo que atrae nuevamente a las aves migratorias y que genera conciencia ambiental”, explicó Jaider Yepes, del emprendimiento Ventanal al Cielo.

Por su parte, Catherine Pérez, de la Secretaría de Ambiente del Valle, recordó que esta iniciativa nació durante la COP16 como una apuesta por el avistamiento responsable desde el Bosque Municipal.

Educación ambiental. Ampliar

Palmira, orgullo verde del Valle

Con esta certificación, Palmira no solo celebra un reconocimiento ambiental, sino que reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la educación ecológica.

El municipio se proyecta ahora como un destino clave para el turismo de naturaleza en Colombia, donde la conservación y el desarrollo caminan o mejor, vuelan juntos.