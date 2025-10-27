En Cali, normalidad en las votaciones de consulta del Pacto Histórico

Cali, Valle del Cauca

Las autoridades de Cali y el Valle del Cauca calificaron como satisfactorio el resultado de la jornada de votaciones por consulta popular del partido Pacto Histórico

Según la alcaldía de Cali se logró acompañar con los mediadores de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana que intervinieron con diálogo en espacios donde se presentaron reclamaciones que se resolvieron pacíficamente.

Con relación a los resultados y contabilizado el ciento por ciento de las mil 811 mesas habilitadas en el Valle del Cauca, los votos alcanzados fueron 326 mil 354 de los 3 millones 805 mil 171 de ciudadanos habilitados para votar y que equivalen al 8 punto 57 por ciento.

El hoy representante a la cámara por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, quien pretende repetir en esta corporación, alcanzó en la consulta de su partido 85 mil 290 votos, constituyéndose en la máxima votación en el Valle del Cauca.

Se destaca igualmente los resultados para la actual concejal de Cali, Ana Erazo, quien aspira a la cámara de representantes y logró en la consulta del Pacto Histórico 20 mil 128 votos.

Para el senado de la república, la votación mas destacada de un vallecaucano es la lograda por el también senador activo Wilson Arias Castillo, quien alcanzó 171 mil 354 votos y se consolidó como la segunda mayor votación al cierre del conteo del ciento por ciento de mesas en todo el país.

Resultados Camara Valle Ampliar

