Consejeros de juventud en Pasto recibieron sus credenciales

Pasto-Nariño

La Alcaldía e Pasto, a través de la Dirección Administrativa de Juventud y con el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, hizo entrega de credenciales a los nuevos integrantes del Consejo Municipal de Juventud de Pasto.

El acto, que simboliza la continuidad de un proceso democrático y participativo, marcó el inicio de una nueva etapa en la representación juvenil del municipio. En total fueron entregadas 21 credenciales, entre ellas cuatro correspondientes a las curules especiales de comunidades negras y afrocolombianas, víctimas del conflicto armado, campesina e indígena, garantizando la inclusión y diversidad dentro del órgano consultivo juvenil.

“Tenemos 17 consejeros y consejeras que fueron electas el pasado 19 de octubre y 4 curules especiales. El próximo año iniciará el proceso de participación e incidencia juvenil. Trabajaremos sobre la Política Pública de Juventud para avanzar por el desarrollo de Pasto. Trabajaremos de manera articulada entendiendo los retos de los jóvenes”, dijo la directora de Juventud, Valentina Zarama.

Por su parte, la consejera Tatiana Martínez Indicó que hay mucha expectativa en este nuevo reto en el cual buscará trabajar por los jóvenes de la mano con las entidades gubernamentales. Así mismo, indicó que buscará fortalecer el empleo, salud mental, deportes y educación entre la comunidad.