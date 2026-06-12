Así es el Royal Decameron Salinitas: la apuesta para los aficionados a la aventura en El Salvador

Colombia

No es un secreto que algunos países de Centro América, entre ellos El Salvador, son los mejores destinos turísticos cuando se habla de vivir aventuras fuera de lo rutinario en materia vacacional.

Es así como Decameron entendió que juntando comodidad y buenas experiencias podía dar las mejores aventuras a los fanáticos de la exploración, y qué mejor que cruzando fronteras.

Así es el Royal Decameron Salinitas

Es así como aparece el Royal Decameron Salinitas, ubicado en la costa pacífica de El Salvador, que ofrece a sus visitantes una experiencia 360 con un Todo Incluido que tiene como protagonistas al sol, las extensas playas y la arquitectura Maya que hay en su territorio creando, así, una atmósfera mística en su entorno.

Ahora, el establecimiento hotelero resalta en su categoría debido a sus piscinas naturales de agua salada, restaurantes temáticos y una oferta gastronómica multicultural de gran nivel.

Esto permite que se pueda disfrutar tanto de forma individual, como en familia, de espacios de relajación, y también de otros escenarios más intensos por medio de deportes.

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¿Cómo viajar al Royal Decameron Salinitas?

Pues bien, usted puede hacerlo aprovechando los descuentos especiales y 0% de interés difiriendo de 3 a 12 cuotas con sus tarjetas de crédito Davivienda. Haga su reserva en www.decameron.com o llame al 320 889 9822. Consulte términos y condiciones en www.decameron.com, Operado por Servincluidos Limitada RNT 3961.