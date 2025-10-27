En medio de reclamos concluyó en Nariño la consulta del Pacto Histórico

Pasto-Nariño

En medio de algunas protestas y largas filas en los puestos de votación, se cumplió la consulta del Pacto histórico en Nariño. En casi un 50% se redujeron las mesas de votación para esta consulta lo que ocasiono reclamos de la comunidad.

A esto se suma la llegada tardía del material electoral en algunos puestos de votación según lo denunciaron ciudadanos.

Entre tanto en el municipio de Tumaco, integrantes de comunidades indígenas, se tomaron la Registraduría para reclamar por el traslado de mesas desde la zona rural hasta el casco urbano.

Según el gobernador De Nariño, Luis Alfonso Escobar, al menos 20,000 personas, no pudieron votar porque sus mesas fueron trasladadas hacia la zona urbana, razón por la cual pidió a la Procuraduría que ese investigue estos hechos.

“No entendemos cómo se tomó esa decisión, a pesar de que nosotros solicitamos flexibilidad, se logró en el Cauca, pero no acá en Nariño” aseguró el mandatario al referirse al planteamiento de la Registraduría de no contar con la seguridad necesaria para la apertura de las mesas.

Aseguró que se debió haber generado unas condiciones que permitieran flexibilizar la presencia de otros actores como la Personería, las Guardias Indígenas y campesinas.

Pese a esta situación la jornada termino de manera tranquila según el balance entregad por el director de asuntos legislativos del ministerio, Anderson, guerrero,

Para la Cámara de Representantes la votación en Nariño fue de 149.254 votos, lo que equivale al 14.35% de participación del total del potencial electoral que es de 1.229.607 ciudadanos habilitados.

Con 8.743 votos nulos y 18.506 no marcados.

¿Cómo quedó la votación para la Cámara en Nariño?

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO 64.591 013

ROSITA ROSAURINA GUEVARA ROSERO 45.079 010

ANDERSON FAVER MARTINEZ BENAVIDES 16.060 001

CHRISTIAN HOSEP PALACIOS LEDEZMA 4.554 007

JUAN CAMILO GONZALEZ DELGADO 3.048 002

YENNI XIMENA RODRIGUEZ GUERRERO 2.875 004

JOSE FELIX SOLARTE MARTINEZ 2.592 011

SANDRA MILENA DELGADO GUERRON 2.107 008

KATHERYNE DAMARIS SUAREZ BETANCOURTH 1.966 005

ERICK ROMARIO RODRIGUEZ DAVILA 1.890 012

SILVIA SATURIA ANAMA DIAZ 1.838 006

YULI ANDREA BERNAL DELGADO 1.381 009

JOEL OLNEY YELA RIASCOS 1.273

TOTAL DEL PARTIDO 149.254

De otra parte el actual Senador de Nariño, Alberto Benavides Mora fue el quinto aspirante más votado con 77.623 votos.