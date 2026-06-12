Decalodge Ticuna: hotel Decameron en el corazón del Amazonas para los hinchas de viajar sin límites

Colombia

La selva es la puerta de entrada a momentos extraordinarios, por lo que los hinchas de viajar sin límites buscan un entorno vivo y apasionante que transforme sus vacaciones en una colección de emociones puras.

En Leticia, donde el imponente río parece no tener orillas, el hotel Decameron Decalodge Ticuna emerge como un refugio exclusivo, pues es un lugar ideal para explorar las comunidades ancestrales y los paisajes únicos de la región con confort y diversas experiencias para los viajeros.

En ese sentido, durante esta temporada, el hotel Decalodge Ticuna invita a los hinchas de viajar sin límites a cambiar de ambiente, permitiendo que la sinfonía de la naturaleza envuelva las amplias habitaciones y relaje más su descanso en la piscina. Desde la maloca principal se alienta el espíritu para descubrir la magia de Tabatinga o la mítica Isla de los Micos.

Además, los viajeros pueden aprovechar el Travel Sale Decameron y obtener beneficios únicos, así como 0% de interés pagando con tarjetas de crédito Davivienda a 3, 6, 9 o 12 cuotas. Para planear su aventura, puede ingresar a www.decameron.com o llamar a la línea 320 889 9822.