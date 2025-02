Congresistas niegan participación en hechos de corrupción en Invías

Luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitará a la Corte Suprema de Justicia que investigue a 28 congresistas por su presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías), la representante katherine mirada de alianza verde salpicada por estos hechos, negó relación alguna con Invías, y aseguró que no se reunido con funcionarios del gobierno para gestionar recursos.

“No he visitado municipios ni alcaldes con el propósito de agenciar proyectos. Mi trayectoria como congresista ha sido transparente; jamás he negociado mi voto. Mis decisiones han sido públicas, argumentadas e independientes”, indicó mediante un comunicado.

Y agregó: “Esta legislatura ha sido difícil, y los ataques por ejercer un control político crítico han sido constantes. Pero si creen que con mentiras lograrán silenciarme, se equivocan. Seguiré luchando contra el “todo vale”.

La representante fue más allá y explicó que el uso de su nombre en esta lista, responde a intereses políticos ajenos a la verdad, con el propósito de desinformar y afectar su imagen pública.

#POLÍTICA La representante a la Cámara, Katherine Miranda, se defendió de las acusaciones de pertenecer a un entramado de corrupción en @InviasOficial.



“No tengo ninguna relación con ninguna obra, ni me he reunido con funcionarios del gobierno para gestionar recursos. No he… pic.twitter.com/1ZhDLNPuvE — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 28, 2025

De otro lado Julián Peinado Representante a la cámara del partido Liberal, aseguró a Caracol Radio que ha solicitado al gobierno de turno realizar obras en las zonas que lo necesitan, como obras de infraestructura especialmente en vías, acueducto y alcantarillado y puentes.

“Estas es una de las funciones fundamentales y de los deberos y obligaciones de los congresistas, para con su electorado y que precisamente fundamenta su gestión en la satisfacción de necesidades que son de interés general para muchas poblaciones y no podemos olvidar que el 80% de los recursos se administran desde Bogotá”, reiteró Peinado.

Aseguró que seguirá trabajando por su región, junto a los alcaldes locales y comunidades, para en bienestar de su departamento. “Eso no es un delito, es una función que están esperando la comunidad”.