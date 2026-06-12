‘Travel Sale’ en Decameron Barú, el destino ideal para los hinchas de las vacaciones

Colombia

Barú es uno de los destinos paradisíacos de Colombia, donde las playas de arena blanca y la gastronomía caribeña logran una experiencia inolvidable de desconexión total. En ese sentido, Decameron Barú ofrece un santuario mimetizado con el bosque tropical que ofrece playas memorables y aguas cristalinas, convirtiéndose en el estadio perfecto para vivir la emoción de un servicio todo Incluidol.

A su vez, es un hotel ideal para los hinchas de las vacaciones, pues cuenta con actividades para toda la familia y para que los aficionados alienten a sus equipos favoritos sin desconectarse del descanso, así como la diversión se eleva con restaurantes buffet, bares de cócteles premium y el ritmo vibrante de la cultura local

De esta manera, en esta temporada de Travel Sale Decameron podrá asegurar su lugar con hasta 45% de descuento y 0% de interés, difiriendo de 3 a 12 cuotas con tarjetas Davivienda. Si desea reservar sus próximas vacaciones, puede hacerlo en www.decameron.com o comunicándose con el Call Center 320 889 9822.