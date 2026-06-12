‘Travel Sale’ en Decameron Barú, el destino ideal para los hinchas de las vacaciones
La emoción de la temporada también se puede vivir frente al mar caribeño, por lo que acá le contamos cómo acceder a este plan con hasta el 45% de descuento.
Colombia
Barú es uno de los destinos paradisíacos de Colombia, donde las playas de arena blanca y la gastronomía caribeña logran una experiencia inolvidable de desconexión total. En ese sentido, Decameron Barú ofrece un santuario mimetizado con el bosque tropical que ofrece playas memorables y aguas cristalinas, convirtiéndose en el estadio perfecto para vivir la emoción de un servicio todo Incluidol.
A su vez, es un hotel ideal para los hinchas de las vacaciones, pues cuenta con actividades para toda la familia y para que los aficionados alienten a sus equipos favoritos sin desconectarse del descanso, así como la diversión se eleva con restaurantes buffet, bares de cócteles premium y el ritmo vibrante de la cultura local
De esta manera, en esta temporada de Travel Sale Decameron podrá asegurar su lugar con hasta 45% de descuento y 0% de interés, difiriendo de 3 a 12 cuotas con tarjetas Davivienda. Si desea reservar sus próximas vacaciones, puede hacerlo en www.decameron.com o comunicándose con el Call Center 320 889 9822.