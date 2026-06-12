Conozca cómo puede viajar con Decameron al Eje Cafetero con 45% de descuento: le contamos

Colombia

Si se piensa en naturaleza, en Colombia, uno de los destinos más apetecidos es el Eje Cafetero, en donde las montañas, el medio ambiente y las experiencias nunca abandonan al viajero.

Pero ojo, lo que tampoco abandona a cada visitante es la comodidad que ofrece Decameron en esta región colombiana. La compañía hotelera, allí, transforma por completo la experiencia de vacacionar en la zona y la vuelve única con un Todo Incluido.

Instalaciones rodeadas de cafetales, senderos verdes y espacios diseñados para reconectar con las costumbres de la región, caracterizan a los espacios con los que la empresa cuenta en el Eje Cafetero como, por ejemplo, el Decameron Las Heliconias y el Decameron Panaca.

Más que comodidad

Sin embargo, no es solo la comodidad, sino los momentos. Pues se cuenta con visitas al Valle de Cocora, caminatas guiadas y actividades interactivas para toda la familia con Decameron Explorer. En las tardes, cada huésped puede disfrutar de los lujos de la región, y todo en un solo lugar: gastronomía típica exquisita, zonas de relajación en los dos hoteles todo incluido de la región como los ya mencionados.

¿Cómo viajar con Decameron al Eje Cafetero?

Ahora, usted puede viajar con hasta 45% OFF y acceder a 0% de interés a 3, 6, 9 o 12 cuotas con tarjetas Davivienda en el Travel Sale Decameron. Reserve en www.decameron.com o llame al 320 889 9822. Consulte términos y condiciones en www.decameron.com, Operado por Servincluidos Limitada RNT 3961.