Ruta N y Prisa Media se unen para posicionar a Medellín, capital de la inteligencia artificial

Medellín, Antioquia

Este martes, 28 de octubre, se desarrolla la cumbre “Medellín, Territorio Inteligente para la Gente”, en el que la Alcaldía Distrital y Ruta N presentaron las principales estrategias de ciudad inteligente orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en un evento que cuenta como aliado a Caracol Radio y Prisa Media.

Entre ellas se destacan FutuMed, primera Zona de Tratamiento Especial del Distrito, y Ciudadano 360, plataforma que unifica los sistemas de información para conectar servicios, tomar decisiones basadas en datos y ofrecer atención personalizada.

El Distrito destaca que estos proyectos buscan enfrentar desafíos relacionados con movilidad inclusiva, economía circular, seguridad, gestión del ruido y eficiencia en el uso de recursos. Para ello se destinaron más de 20.000 millones de pesos en iniciativas que consolidan a Medellín como referente regional en innovación y tecnología aplicada al bienestar ciudadano.

El papel de Prisa Media en la cumbre

La jornada también evidenció la participación activa de Prisa Media, y sus emisoras Caracol Radio y W Radio, que se presentó como aliado estratégico de Ruta N. Alejandro Santos, director de contenidos del grupo, fue el encargado de abrir la cumbre, resaltando la importancia de la inteligencia artificial para cerrar brechas sociales y económicas.

Durante los paneles, periodistas y directivos de Prisa Media moderarán debates clave, entre ellos “Así se educan las nuevas generaciones en Medellín”, conducido por Alfonso Ospina, director del Servicio Informativo de Caracol Radio, y “Transformación de la vida urbana con IA”, moderado por Roberto Pombo, director de contenidos editoriales del grupo.

Asimismo, Andrés Pulido, director de La Hora del Regreso en W Radio, liderará la discusión sobre los retos de la salud pública en Medellín en el marco de la revolución tecnológica en el sector HealthTech.

Medellín, referente en innovación regional

La cumbre posiciona a Medellín no solo como un laboratorio vivo de soluciones tecnológicas, sino también como un espacio donde los medios de comunicación se convierten en puente para divulgar y consolidar estas transformaciones.

La alianza entre Ruta N y Prisa Media refuerza la estrategia de internacionalizar la innovación desarrollada en la ciudad, vinculando el ecosistema local con actores globales de comunicación, tecnología y conocimiento.