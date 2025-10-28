Demanda de energía por IA dispara consumo global; debemos explorar gas o enfrentar sobrecostos: Duque
El expresidente Iván Duque señaló que la demanda de ChatGPT supera a 117 países e impacta la necesidad de gas en Colombia.
18:20
Noticia en desarrollo