6AM6AM

Programas

Demanda de energía por IA dispara consumo global; debemos explorar gas o enfrentar sobrecostos: Duque

El expresidente Iván Duque señaló que la demanda de ChatGPT supera a 117 países e impacta la necesidad de gas en Colombia.

Demanda de energía por IA dispara consumo global; debemos explorar gas o enfrentar sobrecostos: Duque

Demanda de energía por IA dispara consumo global; debemos explorar gas o enfrentar sobrecostos: Duque

18:20

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Iván Duque le confirma a 6AM que no tiene conocimiento de allegados pidiendo asilo en Francia

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad