Así puede inscribirse a la cumbre de IA en Medellín, un evento clave para la ciudad y el país
Haga parte de la cumbre que reunirá a referentes en tecnología para debatir cómo la inteligencia artificial está cerrando brechas y construyendo una Medellín más inteligente.
Medellín será el punto de encuentro de líderes tecnológicos de todos los sectores el próximo 28 de octubre. Bajo el lema “Medellín Territorio Inteligente”, esta cita organizada por Prisa Media y que se llevara a cabo en el Complejo Ruta N, analizará el impacto de la tecnología en el desarrollo urbano, la educación y la atención ciudadana.
Por ello, lo invitamos a inscribirse al evento, a través del siguiente enlace, para participar en el espacio donde la innovación será protagonista.
ENLACE DE INSCRIPCIÓN:
Desde su declaración como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2021, la capital antioqueña ha liderado múltiples iniciativas que aplican la inteligencia artificial en sectores clave como la salud, la educación y los servicios públicos.
Para analizar ese contexto, el evento contará con la participación de expertos de la academia, el Estado y el sector privado, quienes compartirán a través de conferencias y paneles sus experiencias sobre el uso de la IA para optimizar trámites públicos, mejorar el acceso a la salud y transformar la educación.
Además la agenda contará con la participación de la directora de Ruta N, Carolina Londoño, quien liderará una conferencia sobre generación de valor a través de la ciencia y la innovación.
“Medellín Territorio Inteligente”, la cumbre que posicionará a la “ciudad de la eterna primavera” como un referente en desarrollo tecnológico de América Latina.
Siga el cubrimiento del evento a través de todas nuestras plataformas digitales.